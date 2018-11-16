Сингапурская Wilmar может вложить 49 млрд рублей в агропроект на Дальнем Востоке

Cингапурская Wilmar International планирует вложить $732 млн (48,8 млрд руб. по текущему курсу ЦБ) в реализацию на Дальнем Востоке инвестиционного проекта по выращиванию соевых бобов, переработке и перевалке соевых концентратов и масла. Планы компании обсуждались в Сингапуре на встрече с вице-премьером, полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, сообщает его пресс-служба.

Инвестиционная программа Wilmar International является долгосрочной, отмечается в сообщении. Проект включает выращивание соевых бобов в севообороте на площади 600 тыс. га, строительство двух заводов по переработке соевых бобов мощностью 500-600 тыс. т в год, создание системы элеваторов и морского терминала для перевалки соевых концентратов и масла.

«Сейчас инвестор готов к первому этапу реализации проекта», — сообщает пресс-служба полпреда. Предполагается, что он будет запущен в Приморском крае. На первом этапе Wilmar International планирует организовать производство соевых бобов на площади 10 тыс. га, объем вложений составит 680 млн руб. Как передает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций, ежегодно компания будет производить 35 тыс. т растениеводческой продукции. Для ее хранения будет построен элеватор мощностью 15 тыс. т единовременного хранения.

Ранее в ноябре стало известно о намерении китайской корпорации «Дунцзинь» довести до 200 тыс. га площадь арендованных земель на Дальнем Востоке. За последние два года «Дунцзинь» взяла в аренду на 49 лет 120 тыс. га в Хабаровском крае под выращивание соевых бобов, в 2019 году компания намерена арендовать еще 80 тыс. га. По данным Росстата, в 2018 году посевная площадь сои в России выросла на 12% до 2,9 млн га, половина из которых пришлась на Дальневосточный федеральный округ. Согласно информации Минсельхоза, площадь к уборке составила 2,8 млн га, к 15 ноября из них было обмолочено 92%, собрано 3,9 млн т соевых бобов в первоначально оприходованном весе — на 8% больше, чем на аналогичную дату 2017-го. В том числе 1,5 млн т сои получили на Дальнем Востоке, уборка здесь завершена на 88%.

Wilmar International — один из крупнейших агрохолдингов в мире со штаб-квартирой в Сингапуре. Группа основана в 1991 году, сейчас в нее входят 160 производственных активов на четырех континентах, которые занимаются выращиванием масличной пальмы и производством пальмового масла и специальных жиров, переработкой масличных культур и производством растительного масла, производством сахара, биодизеля и др. В России Wilmar International работает с 2008 года. Совместное предприятие Wilmar и группы «НМЖК», согласно данным Масложирового союза, заняло шестое место среди крупнейших российских холдингов по переработке подсолнечника в 2017 году с долей 6%, второе место среди крупнейших производителей майонеза (20%, бренды «Ряба», «Нежный», «Сдобри»), третье место среди производителей фасованного маргарина (23%, бренды «Хозяюшка», «Сливочный домашний»). Выручка Wilmar за девять месяцев 2018 года выросла на 3,9% до $33,6 млрд, чистая прибыль от основной деятельности — на 24% до $954,6 млн.