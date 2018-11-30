«Агросила» вложила 2 млрд рублей в свои проекты

В 2018 году татарстанский холдинг «Агросила» направил на развитие бизнеса около 2 млрд руб. инвестиций. Об этом сообщила гендиректор компании Светлана Барсукова. В том числе примерно 500-600 млн руб. было вложено в птицеводческий сегмент.



В 2018 году входящее в группу предприятие «Челны-Бройлер» стало работать с новым кроссом — «Росс-308». «До этого мы выращивали только кросс «Кобб-500», и решили диверсифицироваться и попробовать работу с другим кроссом», — рассказал заместитель гендиректора «Агросилы» Айрат Гыйльфанов. По его словам, «Челны-Бройлер» планирует производить оба кросса в одинаковых объемах. «На сегодняшний день в России есть птицефабрики, которые с ним (с «Росс-308») работают — это и «Черкизово», и «Мираторг», и «Белая птица», и «Белгранкорм». Они также диверсифицируются этим кроссом», — знает Гыйльфанов. В этом году «Челны Бройлер» планирует выпустить 120,6 тыс. т мяса птицы в живом весе против 119,8 тыс. т в 2017-м (18-е место рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса по итогам прошлого года).



И тот, и другой кросс являются лидерами по мясному направлению в России, и явного предпочтения какому-либо из них российские производители не отдают, признает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «У каждого из них очень хорошие показатели, и системы кормления, поения, вакцинации примерно одинаковые», — пояснил он «Агроинвестору». Поэтому диверсификация позволит компании получить опыт, чтобы понять, с каким кроссом в долгосрочной перспективе ей удобнее работать, полагает Давлеев. «Кроме того, возможно, принимаются во внимание риски биобезопасности, которые связаны с потенциальной угрозой возникновения вспышек гриппа птиц, которые могут сказаться на поставках племенного стада того или другого кросса», — сказал эксперт.



В 2019 году «Агросила» намерена инвестировать в производство 2,5 млрд руб. В том числе около 500 млн руб. пойдет на модернизацию нижнекамской площадки «Челны-Бройлера», рассказала Барсукова. «У нас практикуется напольное выращивание птицы, мы хотим частично перейти на клеточное выращивание, чтобы увеличить выход конечной продукции», — сообщила она.



Если компания видит необходимость в увеличении производства живой массы, переход на клеточное содержание — один из выходов, соглашается Давлеев. «Холдингу не придется нести затраты на поиск места для новых птичников и их строительство, хотя и обслуживание, и содержание птицы в клетках более дорогостоящее, также повышаются риски биобезопасности», — обращает внимание эксперт. В то же время он заметил, что в мире в рамках движения по обеспечению так называемого animal welfare (благополучия животных) наблюдается тенденция постепенного ухода от клеточного содержания в пользу напольного. «В результате крупнейшие клиенты птицефабрик — например, McDonalds, — переходят на закупку продукции из птицы, выращенной исключительно в условиях напольного содержания», — подчеркнул Давлеев.



Кроме того, в инвестпрограмму «Агросилы» на 2019 год заложена покупка нового производственного оборудования. «У нас большие планы по взаимодействию с сетями быстрого питания, для чего приобретается специальное оборудование. Кроме того, мы собираемся увеличить выпуск продукции халяль, которая сейчас востребована на рынке», — рассказала Барсукова.



Еще около 1 млрд руб. в 2019 году холдинг намерен направить на приобретение новой техники для своих агроферм. «Мы собираемся купить 27 зерноуборочных комбайнов, которые позволят нам осуществлять уборку в технологически установленные сроки. Также мы планируем приобрести новые опрыскиватели для обработки сахарной свеклы», — уточнила Барсукова. На заводе «Заинский сахар» в следующем году группа проведет реконструкцию жомосушильного отделения, купит новую буртоукладочную машину, а также завершит работы по устройству резервуара очистки воды.



На этой неделе «Агросила» подписала соглашение о сотрудничестве с британской Househam. На первом этапе российская компания закупит два опрыскивателя для дальнейшего тестирования на своих агропредприятиях, техника будет поставлена весной 2019-го. «По мере прохождения сезона мы с компанией Househam составим объективное мнение о возможности использования на наших полях этих опрыскивателей, и в дальнейшем мы предполагаем стать представителем компании в России. Третий этап — это создание сборочного предприятия к 2021 году», — сообщила Барсукова.



«Агросила» - ведущий вертикально-интегрированный холдинг в Поволжье. Включает предприятия по выращиванию зерновых, сахарной свеклы, производству и переработке мяса птицы, сахара и молочных продуктов. Завод «Заинский сахар» занимает 51% рынка сахара в Татарстане, комплекс «Челны-Бройлер» - 65% рынка мяса птицы. В июне прошлого года холдинг купил у компании «Просто молоко» Набережночелнинский молочный комбинат, предприятие способно выпускать 180 т готовой продукции в сутки, что составляет около 9% рынка республики.



Сейчас «Агросила» поставляет продукцию в СНГ, сахарную продукцию — за пределы этих стран. Барсукова надеется, что в 2019 году холдинг начнет экспортировать в дальнее зарубежье и продукцию из мяса птицы, прежде всего в страны азиатского региона — Китай, Гонконг, Малайзию. В то же время она заметила, что компания заинтересована в вывозе именно готовой продукции. «Она имеет более высокую добавленную стоимость, и мы полагаем, что на том оборудовании, которое есть на «Челны-Бройлере», мы можем в том числе и по заказам стран делать ту продукцию, которую им нужно», — подчеркнула она.

