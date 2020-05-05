Хроники рукотворного кризиса

Стремительное распространение коронавируса обрушило рынки и остановило экономики — последствия, сравнимые с мировыми войнами. А нас заставило привыкать к новой замкнутой Zoom-реальности, обогащать свои тезаурусы словами «самоизоляция» и «социальная дистанция». Раньше была великая депрессия, сейчас — великая самоизоляция, которой пока не видно конца.



Но все аналогии условны. У «кризиса-2020» есть уникальные особенности, не позволяющие повторить по-черномырдински: «Никогда не было, и вот опять». После «не было» - просто точка. И знаете, почему? Первое — наш кризис рукотворный. Его триггером стали не войны, обвал рынков или смертоносная эпидемия типа выкосившей пол-Европы «испанки», а решения глав правительств о добровольной остановке экономик. Второе: эти решения единодушны. Никто не заявил, что изолируем и лечим заболевших, и дальше живем как жили. Как по команде закрылись все. Третье — впервые в истории развитие экономик осознанно принесено в жертву перед лицом небольших для мировой пандемии числа заболевших и человеческих потерь. Это говорит о гуманизации общества. 50-70 лет назад властители могли не менять своих планов, в мирное время теряя ради них миллионы жизней. Вспомним Пол Пота, культурную революцию Мао и сталинские голодоморы.



Вернемся в аграрную сферу. АПК ориентирован на базовые потребности, и в этом его преимущество. Он прошел первые месяцы кризиса несравнимо лучше почти что остановленных сервисных отраслей — таких, как авиаперевозки, туроператоры, индустрия гостеприимства, непродовольственный ритейл. В схожем с аграриями условно благополучном положении — когда продажи хотя бы не падают, а то и растут — онлайн-сервисы, IT, пищепром и продовольственная розница.



Шоков агроотрасль избежит, но коронавирусный контекст сильно на нее повлияет. Девальвация — самый знакомый и изученный фактор. Без нее не обходился ни один кризис. И хотя сейчас она еще очень мягкая (20-25%) в сравнении с 1998 годом, когда рубль к доллару рухнул в 3,5 раза, реакция бизнеса схожая. Он перестает тратить на развитие, делая только самые необходимые вложения и поддерживая текущие бизнес-процессы. Помимо прочего, это означает сокращение запасов (сырья, материалов и прочего), частичный или полный секвестр всех необязательных костов — таких, как маркетинг.



Рост валютных издержек сельхозпроизводителей вследствие девальвации рубля. Средняя доля этих составляющих в себестоимости продукции растениеводства и животноводства колеблется в пределах 20-50%. У всех эта доля разная, но в любом случае она велика. Она тем выше, чем более сложную и/или качественную продукцию вы производите. И она тем заметнее, чем длиннее у вас производственный цикл.



Логистические риски. Первые три месяца пандемии — с февраля по апрель — показывают, что закрытие границ между странами может быть неожиданным и тотальным. А значит, под угрозой были и остаются жизненно важные для АПК поставки — от европейских суточных цыплят и семян, китайских витаминов и действующих веществ для СЗР до импортного продовольствия и пищевых ингредиентов.



По итогам года мы можем ждать небольшого снижения потребления агротоваров и продуктов питания. Важнее другое — перераспределение спроса от белков к простым углеводам и дешевым жирам. Потребительская корзина все больше стремится в сегмент «ультраэконом». Проще говоря — беднеющий покупатель востребует не пищевую ценность, а просто набор калорий. Пастеризованное молоко и бюджетную сметану, а не воздушные творожки с манго и семенами чиа.



Вырастет продовольственная инфляция, но она будет тормозиться низкими доходами населения и отсутствием у 70+% россиян сбережений, которые можно было бы потратить на продукты. Вероятна нехватка сезонного персонала, которого АПК нужно под 500 тыс. человек. Возникнет инвестиционная пауза. Кризис, сжатие спроса и валютная переоценка — неподходящая среда для инвестиций. При этом подавляющая часть начатых проектов, особенно в активной фазе и с преобладающей долей капвложений, продолжится. Вынужденные длительные каникулы с сохранением затрат на персонал, за которые платит не государство, а бизнес, не добавят АПК финансовой устойчивости.



Практически неизбежен пересмотр финансирования АПК. Под угрозой нацпроекты. Они идейно устарели. Они — инструмент развития, а сейчас нужно выживать. Поэтому их либо отменят, либо (что вероятнее) приостановят реализацию как минимум на 2020 год, чтобы сделать маневр ресурсами в пользу тушения возникших пожаров. И вообще, когда нефть стоит меньше $30 за бочку, а в моменте падает до $10, финансирование отрасли не может остаться таким же, как было при нефти по $70. Тут дело уже не в приоритетах. Просто математически не может.

