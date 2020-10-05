Только качественный контент

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Тема коронавируса, пожалуй, уже надоела всем. Но, так или иначе, приходится о ней слышать, вам — читать, а нам писать. В этом номере у нас целых четыре статьи прямо или косвенно рассказывают о последствиях пандемии COVID-19

Вот и к нам в редакцию недавно поступил запрос от журналиста одного из общественно-политических порталов. Обращался он к нам как «к специалистам в вопросах сельского хозяйства». Польстил, конечно, но все-таки некое понимание рынка у нас имеется, да и многолетний опыт сотрудничества с экспертами и сельхозпроизводителям сказывается. А вопрос журналиста звучал так: «Из-за карантинных мер в полный рост встал вопрос продовольственной независимости. Взлет цен на овощи (огурцы, помидоры) после перекрытия границ показал: страна не готова к таким потрясениям. Скажите, на данный момент уже сделаны какие-то выводы из этого открытия? Начаты ли какие-то мероприятия, чтобы повысить устойчивость в этом вопросе?». И вот тут я в очередной раз поняла, почему некоторые из наших спикеров журналистов недолюбливают и им не доверяют: человек совершенно не понимает, о чем спрашивает, а минимальное представление о том, как обстоят дела сейчас в сельском хозяйстве, у него отсутствует.



Я, конечно, не эксперт. Но, опять же, из опыта общения с настоящими экспертами в сельском хозяйстве знаю, что цены на огурцы и помидоры никуда из-за карантинных мер не взлетали, и уж тем более торговые операции не останавливались из-за «перекрытия границ». Об этом я журналисту и написала, попросив пояснить, откуда у него такая информация. Ответ удивил еще больше: «Когда вы сказали, что никаких колебаний цен не было, прямо даже удивился. Как минимум взлет цен на имбирь раза в 4-5 обсуждали очень активно. <…> Не буду даже говорить о ценах на крупы (особенно гречку), но взлетели в 4-5 раз в цене огурцы и помидоры. Первые, кого накрыло, был Дальний Восток. Там в феврале цены взлетели „свечой“. Потом это докатилось до центральных регионов: всю зиму, весну и первую половину лета помидоры и огурцы были по 200-250 руб./кг даже в „Магнитах“ и „Пятерочках“. Сейчас цены вернулись к внятным значениям. Хотя все равно остались выше „докризисных“. И это было несмотря на сезон...».



Причем тут имбирь или гречка, понятно не очень. Ведь изначально речь шла об огурцах и помидорах. И причем тут вся зима и как минимум половина весны, если журналист спрашивал о влиянии карантинных ограничений, а они начались в полной мере лишь с конца марта. Ну и открываем данные Росстата: с января по май огурцы в рознице стоили стабильно меньше, чем в те же месяцы годом ранее, причем в марте и апреле эта разница достигала 15%, с февраля и вплоть до августа цены стабильно опускались. Примерно такая же ситуация по томатам. Никакого «взлета свечой» не наблюдалось. И уж точно помидоры и огурцы не стоили хотя бы 200 руб./кг: максимум по первым — 186 руб./кг (в среднем по России) — был в марте, по вторым — 178 руб./кг — в феврале. Да, какие-то отдельные региональные всплески, например в том же ДФО, присутствовали, но ситуацию с овощами в этом округе (где они не производятся) точно нельзя распространять на всю страну.



Да, не буду утверждать, что у нас в «Агроинвесторе» не бывает ошибок. Случается всякое, ведь в довольно сжатые сроки очень маленькой команде приходится выдавать уникальный контент. Однако вот такого вот откровенного непрофессионализма у нас никогда не было, и уверена, не будет. А ведь этот журналист наверняка таки напишет свою заметку. И наверняка ее прочитает не эмалое количество потребителей, и большая часть из них ему поверит. Так вот и складывается у жителей нашей страны неверное впечатление о родном сельском хозяйстве. И тем сильнее хочется создавать для вас еще более качественный контент.

