2021 год начался с ограничений

Инна Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер



Чтобы не было слишком выгодно



Приоритетному национальному проекту «Развитие АПК», который позже трансформировался в госпрограмму, в этом году стукнуло 15 лет. Уже три пятилетки государство работает над увеличением объемов производства аграрной продукции, улучшением условий жизни сельского населения. О том, каких результатов удалось достичь отрасли за данный период времени, у нас в январском номере целая статья. Но мне хотелось бы сказать сегодня не об этом. А о том, какие цели ставит государство перед аграриями, с одной стороны, и как мешает им этих целей достигать — с другой.



Одна из таких стратегических целей — нарастить экспорт сельхозпродукции до $45 млрд к концу 2024 года (для сравнения, по итогам 2020-го Минсельхоз рассчитывал на объем вывоза в $28 млрд) была обозначена президентом России Владимиром Путиным пару лет назад. Минсельхоз разработал соответствующую программу поддержки, экспортеры ею даже были довольны. А потом в стране началась эпидемия COVID-19, и последовали не заставившие себя долго ждать ограничения на экспорт зерна в виде квоты. Следом на 2,5 месяца был введен запрет на вывоз подсолнечника, сои, круп и других культур из стран ЕАЭС. В течение нескольких месяцев активно велись разговоры о повышении экспортной пошлины на масличные и установлении новой квоты на внешние поставки зерна. Только разговорами дело, конечно, не успокоилось. В результате 2021 год (или по крайней мере первая его половина) будет состоять для растениеводов сплошь из ограничений.



Так, квоту на экспорт зерна из России объемом 17,5 млн т предлагается ввести с 15 февраля по 30 июня. Мало того, она будет тарифной: поставки пшеницы в ее рамках могут облагаться пошлиной в €25/т. А вывоз зерна вне квоты предлагается ограничить пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости, но не ниже €100/т.



Следующим непопулярным у аграриев решением властей стало повышение экспортной пошлины на подсолнечник и рапс до 30%, но не менее €165/т. Мера будет действовать с 1 января по 30 июня наступившего года. А с 1 февраля по конец июня такой же вывозной пошлиной будут сдерживаться отгрузки за рубеж и сои.



Стоит отметить, что все эти придумки государства экспертное сообщество иначе как дестабилизирующими рынок, вредными, нервирующими не называет. Ведь местами они противоречат здравому смыслу и грозят репутационными потерями. Результатом действия данных мер в первую очередь может стать снижение производства растениеводческой продукции, что к стабилизации цен (а это одна из целей повышения пошлин и установки квоты) никак не приведет. План по наращиванию экспорта до заветной цифры тоже не будет выполнен, ведь, как ни крути, пока, да и в перспективе до 2024 года, именно экспорт зерновой и масложировой (в том числе сырьевой продукции, а не только продуктов переработки) отраслей занимает наибольшую долю в общем объеме отгрузок: в 2020-м — $13,6 млрд в сумме из $27,6 млрд в целом по состоянию на середину декабря. Впрочем, здесь наши власти тоже подстраховались: в обновленной версии паспорта федерального проекта по экспорту продукции АПК достижение целевого показателя по поставкам в $45 млрд передвинули с 2024 года на 2030-й. А новым ориентиром на 2024-й стала цифра в $34 млрд, что, конечно, более реально, но при нынешнем прессинге бизнеса тоже все-таки сомнительно.



Хотя, как уже известно, ситуация у нас в стране, как и те или иные планы, очень быстро меняются. На своей декабрьской пресс-конференции Владимир Путин, ратовавший еще недавно за экспорт, сказал, что поддержка вывоза сельхозпродукции во время пандемии была «просто ошибкой». А на рост стоимости продовольствия внутри страны, о котором власти заволновались в конце 2020-го, главным образом повлияло стремление производителей не упустить выгоду из-за сложившихся на мировом рынке высоких цен. Видимо, работать выгодно (ну, хоть иногда), а не с убытками (как в сельском хозяйстве случается довольно часто), у нас не очень желательно…

