Глас аграрный

Инна Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

С прошлого года в растениеводческой отрасли происходят малообъяснимые, нелогичные вещи

И так вечно страдающим от погодных условий аграриям пытаются ограничить рынки сбыта продукции, вводя квоты, пошлины, предельно допустимые уровни цен на продовольствие, которое является продуктом переработки сырья, ими выращиваемого. Недовольны все, и не то чтобы недовольны, многие в ужасе, ждут убытков и говорить о людях, которые принимают подобные решения, могут только нехорошими словами. Но делается это в основном между собой, в закрытом сообществе. И это очень удивляет. Конечно, у нас за не вовремя сказанное резкое слово могут последовать и определенные санкции, ну а если не так, то как иначе?



Когда я начинала работать в аграрном секторе, а это, нужно отметить, было все-таки уже 15 лет назад, участники рынка были, пожалуй, более разговорчивыми. Может, потому что тогда внимание к АПК только начинало быть пристальным. Сейчас же найти сельхозпроизводителя, который открыто и «под запись» выскажет свое мнение, стало затруднительно. Коллеги подтвердят: некоторые статьи для вас пишутся очень непросто. Вот в этом номере мы не могли не сказать о регулировании цен, но, как сетовала автор статьи Татьяна Кулистикова, даже у крупных отдельных компаний мнения об этой ситуации еще не сформировалось… Да неужели?



Или, опять же, в феврале у нас должно было быть опубликовано большое интервью с топ-менеджером одной из крупнейших компаний аграрного рынка. Не случилось. Спикер очень попросил отложить, потому как некоторые вопросы, которые поднимались в беседе, и его ответы могли нанести ущерб бизнесу. Это что вообще происходит? Он же не раскрывает секреты партии, а просто высказывает мнение о паре решений правительства. Причем даже почти без негатива. Почему за это возможны какие-то последствия?



Другой пример, моя любимая свеклосахарная тема. Написать качественный материал с множеством мнений теперь практически невозможно. Конечно, отрасль который год находится в кризисе, но если вы, дорогие участники рынка, отказываетесь об этом рассуждать, то как может что-то измениться в лучшую сторону? Можно, впрочем, говорить, что я преувеличиваю влияние СМИ, но тогда почему некоторым экспертам (не буду называть фамилий) некоторые ведомственные структуры запрещают озвучивать «Агроинвестору» те или иные темы?..



Кстати, об экспертах. Недавно мы радовались всей редакцией, когда после того, как было озвучено решение поднять пошлину на пшеницу до €50, нам сам позвонил директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов и попросил «это безобразие» прокомментировать. Говорил открыто, что думает, и это очень воодушевляет. Вот бы все так! Но, кстати, после того, как эксперт поделился интервью с «Агроинвестором» в соцсетях, появились ироничные высказывания типа «А что, Сизов уходит из отрасли?». Потому как, видимо, для таких комментаторов открыто выражать свое мнение равно похоронить свою карьеру?



Очень хочется, чтобы все это работало не так. Сами власти говорят о том, что нужно принимать те или иные решения путем диалога с бизнесом. Но пока что, как мне кажется, полноценного диалога не получается. Решения принимаются, видимо, без оглядки на последствия. И это печально. Что ж, надеюсь, российский АПК все-таки выстоит. А вы, наши уважаемые читатели, будьте, пожалуйста, активнее. Ведь кто, кроме вас самих, вам поможет…

