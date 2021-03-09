Инна Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

11 марта исполнится год с тех пор, как мир официально живет в условиях COVID-19, именно в этот день в 2020-м ВОЗ объявила о пандемии. И за этот год было принято немало решений, влияние которых на развитие нашей аграрной отрасли оценивается неоднозначно. Тем не менее по итогам 2020-го производство продукции АПК увеличилось, согласно данным Росстата, на 1,5% (в 2019-м — 4,3%)

А что с другими показателями экономики? Объем ВВП России за прошлый год, по первой оценке, составил в текущих ценах 106,6 трлн руб., что на 3,1% меньше, чем годом ранее. При этом вклад сельского хозяйства, включая лесное, охоту, рыболовство и рыбоводство, остался без изменений, а вот таких секторов, как транспортировка и хранение, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, работа гостиниц и предприятий общепита, закономерно снизился (от 11% до 25%). Просели и такие значимые в ВВП сегменты, как добыча полезных ископаемых, обеспечение энергией разного вида и торговля.



Впрочем, если сравнивать динамику ВВП с аналогичным показателем в других странах, российский выглядит вполне неплохо. Например, в США этот индикатор, по предварительным данным, опустился на 3,5%, в Германии — на 5%, во Франции — на 8,2%, а в Великобритании — и вовсе почти на 10%. Единственной страной, где ВВП вырос, наверное, вполне ожидаемо стал Китай — плюс 2,3% к результату 2019 года.



Однако повышение потребительских цен в странах «большой семерки» в 2020 году было менее интенсивным, чем у нас. Так, в Италии цены даже немного опустились — на 0,1%. В Японии остались без изменений. В Германии хоть и подросли, но лишь на 0,4%, во Франции — на 0,5%, а в Великобритании — на 0,9%. По этому показателю из крупных рынков Россия не обошла разве что Индию, где розничные цены за год поднялись на 5,6%. Стоит отметить, что потребительская инфляция во всех этих странах (и мы не исключение) в 2020-м была меньше, чем годом ранее. В России же она составила 3,4% против 4,5% соответственно.



Активнее, чем в других странах, российским властям удалось сдерживать и официальную безработицу. Хотя за год ее уровень увеличился с 4,6% до 5,8%, он все-таки оказался меньше, чем в США (8,1%), Франции (8,2%), Италии (9,1%) и Канаде (9,2%).



Вернемся же к сравнению АПК с показателями деятельности других отраслей отечественной экономики. Финансовые итоги работы организаций за весь прошлый год Росстат еще не подвел, но итоги 11 месяцев уже красноречиво говорят о том, что агропром чувствовал себя весьма неплохо. Сальдированный финрезультат (прибыль минус убыток) организаций сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства, кредитных, государственных (муниципальных), некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 487,1 млрд руб., что на 63,3% больше, чем годом ранее. В целом же по экономике этот показатель опустился почти на 32%. С плюсом за январь — ноябрь 2020-го сработали, помимо АПК, лишь сектора водоснабжения, сбора, утилизации отходов (прирост на 14,7% к аналогичному периоду 2019 года), строительство (на 72%) и деятельность в области информации и связи (на 9,1%). Общая прибыль в агропроме увеличилась почти на 24% до 541,7 млрд руб., убыток сократился более чем на 60% до 54,6 млрд руб. — и это лучшие результаты среди других сегментов экономики. Для сравнения, прибыль в добыче полезных ископаемых сократилась на 15%, в торговле — на 13%, в транспортировке и хранении — более чем на 30%. А убыток в данных отраслях соответственно вырос в 8,2 раза, в 3,1 раза, в 3,8 раз. На мой взгляд, эти цифры еще раз подчеркивают значимость агарной отрасли. Хотелось бы, чтобы об этом не забывали и те, кто принимает противоречивые решения и зачастую только усложняет работу аграриям.



Как будет развиваться АПК в 2021 году, эксперты и участники рынка пока говорят очень осторожно. Слишком много различных факторов влияния.

