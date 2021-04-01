Животноводство на спаде

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Как переломить негативные тренды?

В середине марта Росстат сообщил результаты экономической деятельности России по итогам двух месяцев. По следам публикации Минсельхоз отчитался: «Российский агропромышленный комплекс продолжил динамичное развитие по всем основным направлениям». Что ж, развитие действительно есть. Объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в январе-феврале, по предварительной информации статведомства, составил 395,3 млрд руб. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это лишь на 0,6% больше. В 2020-м прибавка за два месяца по отношению к январю-февралю 2019-го оценивалась в 3%.



Основной вклад в увеличение объемов внесло животноводство. В январе-феврале валовый надой молока составил 2,2 млн т (+0,9%), что связано с ростом продуктивности молочного стада в сельхозорганизациях (+3,5%). Обеспеченность скота кормами к началу марта была на 1,4% выше, чем на соответствующую дату предыдущего года, что позволило увеличить весовые показатели (привес) на 1,9%, сообщает в своей новости Минсельхоз. О сокращении же объемов выпуска мяса скота и птицы, яйца, а также поголовья всего КРС, коров, овец и коз ведомство умалчивает.



Между тем на конец февраля 2021 года стадо крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,2 млн голов (на 0,7% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров — 7,9 млн (на 1,1% меньше), овец и коз — 21,8 млн голов (на 3,4% меньше). И ладно с этим овце- и козоводством, привлечь туда активные инвестиции (за исключением парытройки крупных проектов) пока не получается. А вот стадо коров у нас ежемесячно росло с середины 2019-го, всего КРС — с начала прошлого года. А теперь опять негативная динамика.



В производстве скота и птицы в живом весе за январь-февраль тоже минус — на 2,7% в сравнении с таким же периодом в 2020-м. Годом же ранее прирост за два месяца составил целых 4,6%. По выпуску яйца тоже отставание — на 3,4%, против прибавки в 2,3% в 2020-м. Кстати, снижение есть и в экспорте мяса птицы: за два месяца ее отправлено за рубеж лишь на $44 млн, в то время как годом ранее — на $52 млн.



Минсельхоз, впрочем, доволен. «Позитивные итоги первых двух месяцев года обусловлены в том числе реализацией инвестиционных проектов в АПК и планомерным совершенствованием мер государственной поддержки», — говорится в сообщении ведомства. Текущую ситуацию на продовольственном рынке министерство оценивает как стабильную и прогнозирует положительную динамику развития отрасли в 2021 году.



О причинах такого положения животноводческой отрасли мы ежедневно пишем на нашем сайте. Здесь и рост затрат (и дело не только и не столько в зерне, сколько в импортных составляющих, которых в животноводстве все еще, наверное, слишком много), и нехватка племенного материала, и риски введения регулирования цен на продукцию, и эпизоотическая ситуация в птицеводстве.



Все еще, конечно, поправимо. Но выход нужно искать не в ограничении цен на сырье для кормов и на саму животноводческую продукцию, а скорее в разработке более эффективных мер государственной поддержки. Обо всем этом мы будем говорить на нашей апрельской конференции Russian Meat&Feed Industry-2021. Эксперты, аналитики и участники рынка расскажут, куда двигаться дальше, во что инвестировать, каких рисков опасаться и как повысить эффективность бизнеса. Поговорим и о новых технологиях, которые производители не перестают внедрять и развивать несмотря на то, что рентабельность производства не растет. Уже традиционно у нас предусмотрена и онлайн-трансляция. Будет интересно, так что не пропустите.

