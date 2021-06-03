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Спецпроект "Защитим пчел вместе"

Мнения

«Агроинвестор» расширяет компетенции

Инна Ганенко

| Агроинвестор |

И. Ганенко
И. Ганенко
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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В последний месяц сезона-2020/21 эксперты зерновой отрасли начинают подводить его итоги. Мы тоже решили не отставать и немного рассказать вам о наших достижениях и планах

Так сложилось, что для «Агроинвестора» уходящий сельхозгод получился особенным. Сначала произошли перестановки в самой редакции: чтобы повысить эффективность работы, мы разделили обязанности труда и дали каждому из направлений — печатному и электронному — по главному редактору. Затем, как многие из вас знают, у проекта сменился собственник. Он с большим воодушевлением воспринял наши планы по развитию и дал добро на их реализацию. Как совокупный результат этих изменений — всего за год «Агроинвестор» стал не просто журналом с сайтом и конференциями, а продуктивной площадкой, помогающей представителям отрасли с воплощением их идей в жизнь. О некоторых наших новых проектах ниже расскажу подробнее, о других — вы вскоре узнаете сами.

Агроконсалтинг. Этот проект мы реализуем в партнерстве с «Ринкон Менеджмент». Накопленный за долгие годы работы объем аналитики по всем секторам АПК и сотрудничество с одной из ведущих консалтинговых компаний позволяет нам проводить маркетинговые исследования различных сегментов рынка, делать анализ работы сельхозпредприятий, давать оценку потенциала экспорта продукции и инвестиций в то или иное направление и многое другое. 

Еще одну большую совместную работу мы проделали с нашим давним партнером компанией Bayer. Глобальная проблема гибели пчел, о которой мы уже писали в наших статьях, с каждым годом обостряется все сильнее. И именно этой теме посвящен спецпроект нашего сайта. Защита пчел — общая задача растениеводов и пчеловодов, о том, как они взаимодействуют, мы и планируем вам рассказывать. 

 В июле стартует проект «Регион». Его нельзя назвать новым, так как несколько лет назад мы уже проводили подобную работу — рассказывали читателям о состоянии сельского хозяйства субъектов страны. Но тогда у нас не было ясных критериев оценки региональных АПК. Теперь же определены четкие условия анализа, есть понимание потребностей игроков в конкретной информации. К обзору привлекается еще больше экспертов, аналитиков, ученых, местных властей, сельхозпроизводителей, поставщиков средств производства и других участников аграрного рынка. Все это позволит нам достойно и подробно представить выбранный для исследования регион и раскрыть его возможности и потенциал для инвесторов.

В октябре мы возобновим еще один наш проект — вручим Премию «Агроинвестор года». Ограничения, вводимые из-за коронавируса, не позволили нам наградить лучших из лучших в 2020 году. Но в этом мы обязательно исправим ситуацию. Экспертный совет уже утвержден, и совсем скоро на сайте award. agroinvestor.ru вы сможете подать заявку на участие вашей компании и/или ее представителя в одной из номинаций. «Человек года», как и в прошлый раз, будет выбран путем открытого голосования. Победителей двух номинаций — «Ньюсмейкер года» и «Самый инвестиционно привлекательный регион для инвестиций в АПК» — определит наша редакция. Лучших же топ-менеджеров, сделку, стартап, запуск, инновацию, экспортера года, а также социальную инициативу в период пандемии выберут наши эксперты.

Таким образом, это лишь небольшая часть наших планов. И хотелось бы узнать ваше мнение о том, какой еще информационной поддержки не хватает отрасли. Поэтому буду рада обратной связи, новым запросам, идеям и предложениям.

Инна Ганенко 

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Агроинвестор

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