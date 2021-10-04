Какие перспективы у немолока и немяса

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В последнее время тема растительных аналогов животных продуктов становится все более обсуждаемой. И это как раз тот случай, когда дальше обсуждений дело идет, и очень активно

Рынок уже знаком не только с импортными растительными подобиями мяса и молока, но и с отечественными образцами. В прошлом году мясо на основе соевого белка стала выпускать «Эфко», инвестиции в проект оцениваются в 4 млрд руб. Недавно группа объявила о решении выйти и в сегмент растительных напитков, здесь вложения составят еще около 0,6 млрд руб. Уже производит такие напитки в России компания «Сады Придонья». Этой весной о локализации подобного производства в нашей стране стоимостью 1 млрд руб. заявила Danone. Есть и другие, менее крупные проекты.



В 2020 году, по оценке Deloitte, объем российского рынка альтернатив мясу и молочным продуктам составил примерно 9 млрд руб., или $125 млн ($35 млн — растительное мясо и $89 млн — растительное молоко). Согласно прогнозу Союза производителей продукции на растительной основе, к 2030 году Россия может занять от 10% до 15% рынка в этом сегменте на глобальном уровне. Стимулировать развитие сектора будут агроклиматические условия нашей страны, развитие технологий в сфере foodtech, а также растущий спрос на растительную продукцию.



То, что потребление таких продуктов растет, доказывают и проводимые исследования. Недавний анализ данного рынка, сделанный многопрофильным аналитическим центром НАФИ, показал, что жители крупных городов России в последние полтора года стали реже употреблять в пищу мясо и рыбу и чаще отдавать предпочтение альтернативным продуктам. На столе у каждой третьей российской семьи присутствуют соевое мясо, колбаса из пшеницы и различные заменители натурального молока. При этом доля тех, кто отдает предпочтение растительным альтернативам мяса и хотя бы раз в месяц включает их в свой рацион, выросла с 10% в начале 2020 года до 34%, а в категории «растительные альтернативы молочным продуктам» — с 9% до 31%. Соевое мясо, пшеничные колбасы, сейтан, молоко на основе овса, риса, сои, гречки и орехов, а также йогурты на кокосовом молоке иногда включают в свой рацион почти треть российских семей. И все же большинство россиян по-прежнему предпочитают традиционные мясные и молочные продукты.



Существует ряд сдерживающих рост рынка факторов. Пожалуй, самый главный из них — высокая цена растительных аналогов. Еще одна сложность заключается в том, что такие проекты все-таки высокотехнологичные и капиталоемкие. Мощности производства хотя и увеличиваются, но все же не теми темпами, чтобы заполнить в ближайшей перспективе полки супермаркетов хотя бы на 5%.



Минсельхоз в недалеком будущем значительных перспектив в замещении на российском продовольственном рынке традиционного мяса заменителями на растительной основе не видит. Потребление таких продуктов в России является консервативным, считает замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. А любой новый продукт, по ее словам, требует изменения нормативных документов. И с этим у нас, конечно, все не очень быстро.



На мой взгляд, не мешало бы разобраться и с понятиями. Очень часто на упаковках с растительными продуктами российские производители задействуют слова «молоко» и «мясо». Хотя вряд ли «питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации» (так словарь определяет понятие «молоко») имеет какое-то отношение к напиткам из сои, овса или миндаля. То же самое с мясом.



Учитывая растущий интерес к этой теме, мы тоже не можем ее обойти и предлагаем вам обсудить перспективы сектора на нашей следующей конференции «Агрохолдинги России — 2021». Регистрация на мероприятие уже стартовала. Присоединяйтесь!

