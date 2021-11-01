АПК уходит в минус?

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

1 октября Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении России за январь — август. Для сельского хозяйства итоги пока не самые радостные

Отрасль демонстрирует снижение производства продукции: в августе — сразу на 10,1%, по итогам восьми месяцев — на 3,4%. Само ведомство объясняет такие результаты более поздним по сравнению с предыдущим годом началом уборочных работ. Однако показатели по другим секторам тоже снизились или стагнируют. Так, производство скота и птицы на убой (в живом весе), а также яиц за январь — август 2021-го сократилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а производство молока осталось на прошлогоднем уровне. Даже свиноводство, которое на протяжении многих лет было драйвером роста, в сентябре снизило объемы.



В то же время Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на этот год с 5,8% до 7,4%. Как пояснял глава ведомства Максим Решетников, основной вклад в рост цен вносит как раз продовольственная инфляция, в первую очередь удорожание плодоовощной продукции и ускорение роста цен на мясную продукцию. Например, цены на курицу за сентябрь выросли на 3,2%, за первую неделю октября — еще на 1,6%. На свинину — на 1,7% за сентябрь и на 0,7% за первую неделю октября.



Но себестоимость производства продуктов питания растет еще более активными темпами. И чиновникам не стоит об этом забывать. Молочники недавно заявляли, что ослабление рубля, удорожание импортных составляющих, рост цен на корма, удобрения и упаковку, а также увеличение тарифов на электроэнергию с 2020 года привели к увеличению себестоимости производства сырого молока на 28%, а его переработки — на 14-16%. Цены же на молочные продукты в рознице за девять месяцев текущего года прибавили менее 4%.



Правительство между тем готовит очередной пакет мер для стабилизации цен на продовольствие в долгосрочной перспективе. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, ранее принятые меры сдерживания цен «оказались достаточно эффективными». И хотя бизнес и эксперты не поддерживают это мнение, подсчитывают недополученную прибыль, а кто-то и убытки, режут планы на инвестиции, послаблений в этом направлении вряд ли стоит ожидать.



Сам Мишустин, кстати, отмечает, что цены на продовольствие растут во всем мире и Россия не выбивается из этого тренда. О ручном регулировании рынков в других странах мы тем не менее пока не слышали. Может быть, доходы населения за рубежом позволяют ему справляться с удорожанием молока и мяса на несколько процентов? Для нашего же потребителя, по крайней мере для большей их части, повышение цен на пару рублей уже бьет по карману. Но все-таки почему за это должен платить бизнес?..

