Очередная новая реальность

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Мы долго думали над тем, каким должен быть апрельский номер. Текущая реальность внезапно изменилась не только для отрасли, бизнеса, но и для каждого жителя нашей страны

Мало того, она продолжает меняться ежедневно, а иногда и по несколько раз в сутки. В таких условиях очень трудно строить планы, развиваться, просто осуществлять привычную деятельность, ну и писать статьи тоже. Некоторые тексты из этого номера к моменту выхода его из печати, вероятно, уже не будут так важны, как во время их написания. Но основные пункты, будем надеяться, все-таки не потеряют своей актуальности и хоть как-то помогут вам в прогнозировании следующих шагов.



Нам тоже пришлось корректировать свои планы: мы были вынуждены перенести на более поздний срок апрельскую конференцию по животноводству. Многие компании пока не готовы участвовать в мероприятиях, а эксперты — говорить о ближайших перспективах. Тем не менее такие условия нам предложены, в такую ситуацию нас поместили. Рано или поздно к ним придется адаптироваться и жить в них. И чем раньше это произойдет, тем быстрее наше положение стабилизируется.



Государство поддержку обещает, на деле с этим пока все очень медленно и непонятно. Самое главное, что отрасль не знает, как сеять и на что. Промедление может обернуться проблемами для всех — и для самих растениеводов, и для животноводческого сектора. Традиционно в апрельском номере мы подготовили для вас рейтинг производителей комбикорма. А гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов расскажет о том, как его компания стала одним из крупнейших землевладельцев страны. Хорошего чтения и всем сил!

