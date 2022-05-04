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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Мнения

Рост по плану

Инна Ганенко

| Агроинвестор |

И. Ганенко
И. Ганенко
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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В ближайшие годы российское сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста — свыше 3% в год, обязал отрасль президент Владимир Путин на совещании по сельскому хозяйству и пищевой промышленности в апреле

Для достижения показателя потребуется кратно увеличить объемы мелиорации, вовлечь в оборот новые сельхозземли и нарастить интенсивность их использования за счет внесения удобрений, широкой механизации, внедрения современных информационных технологий, отмечал глава государства.

Цель, в принципе, задана вполне достижимая. За последние семь лет АПК демонстрировал рост более чем в 3% дважды — в 2016-м (на 4,8%) и в 2019-м (на 4,3%). В 2017-м сектор тоже был близок к этому показателю, тогда объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на 2,9%. Но отрасль на тот момент работала все-таки несколько в других условиях: не было такого количества всевозможных санкций, которые сейчас введены против страны, не было сложностей с получением банковского финансирования, не было проблем с логистикой и для поставок составляющих для агропроизводства. Если и случались какие-то препятствия, то это скорее были единичные случаи. Активно развивался и экспорт, по крайней мере, не было сдерживающего его фактора в виде «враждебной политики» той или иной страны по отношению к России.

Теперь все несколько иначе. И хотя, как говорит министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, «сегодня аграриям оказывается беспрецедентная господдержка» и ее объем в 2022 году может превысить 0,5 трлн руб., работать в сельскохозяйственном секторе и наращивать объемы очень непросто. Как бы ни утверждали власти, что в АПК все по плану, аграрии на местах все равно твердят о недостатке семян и СЗР, сообщают о разрыве контрактов с поставщиками средств производства и дефиците средств на посевную. Конечно, есть те, у кого все более-менее хорошо, но таких у нас все же очень немного. Остальные затягивают потуже пояса и готовятся к падению доходов.

Инна Ганенко 

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