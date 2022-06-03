В ожидании очередного рекорда

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Ближе к лету аналитики все чаще и увереннее стали обновлять свои прогнозы по производству зерна. В конце мая оценки общего валового сбора колебались в пределах 128-133 млн т

Главные факторы возможного хорошего урожая — малая гибель озимых, расширение яровых посевов в отдельных регионах, пока что довольно благоприятная погода. Есть и риски, в частности для Сибири, — аномальная жара и засуха. Понятно, что до начала уборочной кампании все еще может очень измениться, но негативных настроений на момент подготовки номера в печать в отрасли не наблюдалось.



Помимо того, что сбор всего зерна ожидается на высоком уровне, некоторые эксперты отрасли не исключают, что урожай пшеницы будет рекордным. Если погодные условия не подкачают, то аграрии вполне могут собрать до 88,5 млн т и больше. Ранее к показателю в 88 млн т производство главной зерновой культуры никогда не приближалось. Максимум был намолочен в сезонах 2020/21 (85,35 млн т) и 2017/18 (85,2 млн т). Поэтому текущие прогнозы выглядят впечатляюще.



Чем это может обернуться для отрасли? Стоит надеяться — хорошими заработками: стартовые цены нового сельхозгода прогнозируются тоже на очень высоких уровнях — до $370-390/т. Скорее всего, сохранением звания главного мирового экспортера пшеницы. Несмотря на все текущие экономические сложности, проблемы с логистикой и расчетами за товары, даже Минсельхоз США пока оценивает объем вывоза пшеницы из России в 39 млн т, что на 3 млн т больше ожидаемого экспорта из Евросоюза. Российские аналитики и вовсе говорят об уровнях поставок за рубеж до 40-42 млн т. Прогнозируемые высокие цены, в свою очередь, вполне могут спровоцировать и введение новых ограничений на зерновом рынке, хотя, если это произойдет, разочарование аграриев будет неизбежным.



Чего ждать еще? Вы сможете почитать в следующем номере «Агроинвестора», где мы подведем итоги сезона 2021/22 и поговорим о перспективах 2022/23-го. Не пропустите!

