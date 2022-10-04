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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

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Новые меры поддержки агроотрасли

Инна Ганенко

| Агроинвестор |

И. Ганенко
И. Ганенко
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Институт ВЭБ в середине сентября озвучил новый прогноз по росту производства продукции АПК в этом году. По мнению аналитиков, отрасль может прибавить 4,9%

Увеличение показателя обеспечат рекордный урожай пшеницы и близкий к рекорду сбор зерна в целом, а также наращивание производства продукции животноводства. «Агропромышленный комплекс сохраняет более высокую устойчивость, в отличие от других секторов экономики и ВВП в целом, которые по итогам года покажут отрицательную динамику на фоне введенных санкций», — говорится в прогнозе. При этом основным драйвером развития отрасли в ближайшие годы будет, скорее всего, внутренний рынок.

Отечественная экономика адаптируется к санкциям, нормализуется ситуация с потребительским спросом, отмечал тогда же и премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, некоторое замедление динамики было неизбежно, но оно «не оказалось разрушительным, как предполагали инициаторы санкций». Вместе с тем необходимо отрегулировать сложности, возникающие в связи с их введением, акцентировал внимание он.

Помочь аграриям должны новые меры поддержки отрасли, анонсированные в сентябре правительством. Действовать они начнут с начала 2023 года. Так, в частности, сроки пролонгации ранее выданных льготных кредитов на возведение тепличных комплексов увеличены с 12 до 15 лет. Государство будет возмещать до половины всех расходов на создание или модернизацию селекционно-семеноводческих центров. Ранее размер такой компенсации составлял 20 % затрат. Также теперь будут компенсироваться 20 % расходов на возведение объектов по выпуску кормов для рыб. Льготный кредит до 5 % станет доступен российским гражданам, которые ведут личное подсобное хозяйство и оформлены как самозанятые. Они смогут получить такой кредит в том числе и для инвестиционных целей.

Помимо перечисленных направлений, Минсельхоз также считает важным продолжение поддержки молочного животноводства, чтобы выйти на показатели продбезопасности по молоку и молокопродуктам. Для развития данного сегмента ведомство сфокусируется на повышении продуктивности сельхозживотных в организованном секторе, пообещала недавно первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Между тем о проблемах с развитием бизнеса в текущих условиях сообщают представители и других секторов АПК. Стоит надеяться, что для них тоже будут предусмотрены дополнительные меры поддержки.

В 2022 году на помощь аграриям будет направлено порядка 500 млрд руб. При этом тот же Мишустин оценивает ежегодную потребность отрасли в финансировании для обеспечения устойчивого среднегодового роста в 3 %, не менее 900 млрд руб.

Инна Ганенко 

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Агроинвестор

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