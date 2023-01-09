Время для инвестиций

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

На нашей итоговой конференции «Агрохолдинги России — 2022» много было сказано об инвестиционной привлекательности АПК

Учитывая политические и экономические условия, в которых страна находится уже более 10 месяцев, а также непрекращающееся, а местами и усиливающееся государственное регулирование, многие из экспертов говорили о высоких рисках новых, крупных вложений в отрасль. Другие напоминали, что выпуск продовольствия всегда будет оставаться важнейшим сектором экономики, поддерживаемым государством. Сами компании тоже не придерживаются одной линии: кто-то инвестиционный пыл поумерил, а кто-то, напротив, увидел хорошие возможности для расширения бизнеса.



Между тем по итогам первых трех кварталов 2022 года инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций (без малого предпринимательства), работающих в сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (включая охоту), выросли почти на 9%, до 447,25 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из данных Росстата. Примечательно, что активно увеличиваются вложения в рыбу — как в ее добычу, так и выращивание. Также в первых двух кварталах на фоне высоких цен на зерно и масличные в сезоне 2021/22 повысились инвестиции в растениеводство: с январь по март — более чем на 10%, с апреля по июнь — на 6%. Правда, в третьем квартале показатели просели (примерно на 2%): со сбором рекордных урожаев опустилась стоимость продукции, и аграрии стали аккуратнее с новыми денежными вливаниями. Животноводство, напротив, после стагнации в январе — июне продемонстрировало с июля по сентябрь рост объема вложений на 6%.



Каким в этом плане будет 2023 год, покажет время. Пока же ясно одно: расти и дальше агропрому поможет ряд дополнительных преимуществ, которых нет у некоторых других отраслей экономики и которые могут привлечь новых инвесторов, в том числе непрофильных. Это и уход ряда зарубежных игроков с рынка (что частично облегчило конкуренцию в отдельных секторах), и появление новых ниш, связанных с импортозамещением, и отсутствие прямых санкций на российский АПК, а также сохраняющийся высокий спрос на продовольствие во всем мире.

