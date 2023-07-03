Вдали от технологического суверенитета

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В России нет дефицита сельхозтехники, страна стремится к технологическому суверенитету и успешно замещает машиностроителей, которые ушли из страны, заявил недавно гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов. По его словам, объем заявок и приобретенной техники по сравнению с прошлым годом вырос на 30%

Данные «Росспецмаша» частично подтверждают слова топ-менеджера лизинговой компании. В январе — апреле 2023-го объем отгрузок отечественных и зарубежных сельхозтракторов на российский рынок вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако по самоходным комбайнам показатель сократился на 29,6%. Говорить о технологическом суверенитете пока очень рано, считает президент ассоциации Константин Бабкин. Страна по-прежнему зависит от импорта электронных компонентов, подшипников, станков из-за рубежа, констатировал он.



Стоит ли говорить о том, что даже в лучшие времена сельхозпроизводители закупали агромашин меньше, чем требуется для обновления парка. Нагрузка на сельскохозяйственную технику продолжает расти — если в 2010 году на один трактор приходилось 236 га, то в 2022-м — уже 372,4 га. В то же время энергетические мощности в расчете на 100 га посевной площади за этот же период снизились с 227 л. с. до 198,3 л. с. соответственно. Иными словами, машинно-тракторный парк не пополняется высокопроизводительной и мощной техникой в достаточной мере.



Что делает государство для поддержки аграриев? Вице-премьер Виктория Абрамченко недавно поручила проработать возможность включения запасных частей для сельхозтехники в перечень товаров для параллельного импорта. А Минпромторг готовился дополнительно выделить 3,2 млрд руб. для субсидирования спроса на агротехнику по «программе 1432». В условиях нерастущих цен на сельхозпродукцию эти меры радикально ситуацию не изменят. К тому же правительство приняло решение проиндексировать с 1 июля этого года утилизационные сборы в отношении семи категорий колесных тракторов мощностью от 30 до 340 л. с., что тоже вряд ли благотворно повлияет на спрос. Пока растениеводам остается лишь сокращать инвестиции в обновление техники.

