Российские экспортеры пшеницы упрочат лидерство на глобальном рынке

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Россия укрепляет свои позиции в качестве главного мирового экспортера пшеницы за счет рекордного урожая второй год подряд, писало в сентябре агентство Bloomberg. Аналитики уточняли, что поставки пшеницы из нашей страны поднялись до столь исторически высоких уровней благодаря тому, что российские трейдеры «постепенно преодолевают финансовые и логистические трудности», возникшие после начала конфликта на Украине

С данным трендом согласен и Минсельхоз США, который в очередной раз повысил прогноз вывоза пшеницы из России в сезоне 2023/24. Сентябрьская оценка ведомства составляет 49 млн т, что на 1 млн т больше, чем прогнозировалось в августе. В прошлом месяце по сравнению с июлем она была повышена на 0,5 млн т, до 48 млн т, в июле по сравнению с июнем — на 1 млн т, до 47,5 млн т. И это при том, что прогноз по сбору пшеницы в России не изменился и составляет 85 млн т, в то время как по переходящим запасам — снижен с 11,44 млн т до 10,44 млн т.



Российские аналитики тоже в основном оценивают потенциал поставок зерна из России как рекордный. Однако предупреждают, что он может быть реализован не полностью. Среди сдерживающий объемы отгрузок причин выделяют обстановку на рынках Черного моря, работу отечественной инфраструктуры, объем квоты, размер пошлины, геополитическую ситуацию и другие факторы.



Все это не может не отражаться и на ценах. Пока что стоимость российского зерна — как на внутреннем, так и на экспортном рынке — преимущественно только снижалась (по состоянию на середину сентября). Сократившаяся еще с прошлого сезона доходность, уже привела к экономии на основных средствах производства, в частности аграрии стали реже обновлять технику (подробнее — читайте в статье этого номера «Экономия на сельхозтехнике»).



В общем, лидерство в экспорте — это, конечно, почетно. Но смогут ли извлечь из этого выгоду сельхозпроизводители?

