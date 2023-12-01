И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

И обычно последний номер в году был посвящен именно им. В этот раз мы решили немного отойти от традиционной схемы, поскольку о том, как обстоят дела в той или иной отрасли, мы и так регулярно пишем. Да и стоит отметить, что делиться предполагаемыми результатами по году в ноябре (когда номер готовится к печати) не любят ни эксперты, ни сельхозпроизводители. Ведь впереди еще целый месяц активной работы

Тем не менее мы не могли не спросить аграриев, как же для них сложился 2023 год. Своим мнением участники рынка поделились на стр. 10. Также не могли обойти стороной тему инвестиций. И об этом у нас сразу несколько статей: в целом про инвестиционный фон и финансирование в АПК (на стр. 14), о возможностях новых вложений в тепличном сегменте и в растениеводческом секторе (стр. 38 и стр. 58 соответственно). Статья на с. 42 тоже про деньги, а точнее, про цены и рентабельность в мясной отрасли. А на с. 50 спикеры будут говорить о перспективах инвестиций в климатические технологии.



Об итогах же, а также о перспективах 2024 года мы будем рассказывать уже в феврале или марте, когда многие компании сдадут годовые отчеты, а Росстат, возможно, опубликует официальные результаты работы. Пока же есть цифры по объему производства сельскохозяйственной продукции в денежном выражении только за девять месяцев (плюс 1,3% к показателю за аналогичный период в 2022-м), и они все еще вселяют надежду, что год АПК закончит на позитивной ноте. А оптимизма аграрной отрасли не занимать, несмотря на сокращение поддержки, повышение затрат, нестабильность цен и жесткое госрегулирование рынков. Остается надеяться, что 2024 год все-таки будет для сельхозпроизводителей хотя бы немного легче и доходнее.



От себя же и всей команды проекта «Агроинвестор» в этом предновогоднем номере хочу пожелать всем нашим читателям успехов, энергии и двузначной маржи!

