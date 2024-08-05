Юбилей продуктового эмбарго

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Уже 10 лет прошло с тех пор, как Россия установила ограничения на ввоз продовольствия из ряда стран (ЕС, США, Австралии, Канады, Норвегии и других) в ответ на экономические санкции в отношении российских юридических и (или) физических лиц. Суммарный годовой объем импорта продуктов питания и сельхозсырья, попавших под эмбарго, эксперты тогда оценивали почти в $10 млрд

В первое время ограничения вызвали в кругах потребителей некоторую панику: многие не могли представить свою жизнь без любимой «запрещенки». Но вскоре население адаптировалось плюс появились отечественные аналоги некоторых не производимых ранее в стране продуктов. Дотягивают ли они до качества импорта — потребители спорят до сих пор, но то, что эмбарго так или иначе помогло нарастить объемы выпуска мясной, молочной продукции, увеличить производство овощей, грибов и тех же яблок, остается главным плюсом его введения.



По оценке Ассоциации «Народный фермер», доля импортных продуктов питания на полках магазинов за десять лет действия запрета сократилась с 60 до 10%. В стоимостном выражении ввоз упал с $43 млрд в 2013-м до $27 млрд в 2015-м. Сейчас объемы за счет развития торговли с другими странами несколько восстановились (до $35,1 по итогам 2023-го), однако все еще остаются ниже, чем до установки эмбарго, и заметно уступают объему экспорта продовольствия из нашей страны (в прошлом году — $43,1 млрд).



Ограничения дали толчок развитию и сопутствующим АПК секторам, например производству сельхозтехники, пищевого оборудования, семеноводству. Однако и сельскохозяйственной отрасли, и остальным сегментам все еще есть куда расти. Другой вопрос — а будут ли? Ведь развитию больше не способствуют финансовые показатели АПК: маржа аграриев сократилась, а значит, они стали меньше вкладываться в обновление своих предприятий, и многие из них теперь не спешат наращивать объемы производства. Тем не менее хочется верить, что будут и смогут.



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