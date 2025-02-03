Еще один год поддержания доходности в условиях экономической нестабильности

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

По итогам ушедшего года инфляция оказалась выше прогнозов Минэкономразвития и Банка России. Первое ранее ожидало ее на уровне 7,3-8%, второй — в коридоре 8-8,5%. Однако из данных Росстата следует, что в декабре 2024-го по сравнению с этим же месяцем 2023-го потребительские цены выросли на 9,52%, в том числе продовольственные товары подорожали на 11,05%. В среднем за прошедший год цены поднялись на 8,45%. На продукты питания — на 9,18%

Среди лидеров удорожания в рознице (декабрь к декабрю) — сливочное масло (на 36,23%), плодоовощная продукция (на 22,09%), рыба и морепродукты (на 14,93%), хлебобулочные изделия (на 13,22%) и так далее. Оптовые цены, конечно, тоже подтянулись, но производители, например, той же молочки отмечают, что удорожание должно быть еще больше, иначе плохо окупаются затраты. Они ведь тоже являются частью повышательной динамики, хотя о том, что стоимость семян, СЗР, кормовых добавок, сельхозтехники, оборудования или тех же ГСМ ежегодно увеличивается на двузначные значения, пишут далеко не все СМИ. Да и на государственном уровне эти вопросы поднимаются не в самую первую очередь.



Между тем устойчивое инфляционное давление остается сильным, а рост спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, поэтому Банк России держит ключевую ставку на высоком уровне. Сохранение жестких денежно-кредитных условий нужно для замедления инфляции и ее возвращения к цели, объясняет ЦБ. А откуда тогда взяться инвестициям в расширение производства?



Итоговых цифр по рентабельности АПК в 2024 году статведомство пока не объявляло, но надежд на рост данного показателя по отрасли в общем-то никаких и не было. Главным вызовом в 2025-м станет необходимость поддержания доходности при повышении затрат и экономической нестабильности, что требует эффективных мер государственной поддержки и создания особых условий для агропрома. Стоит надеяться, что такие меры сектор все же получит, а не просто увидит очередной пул разных ограничений, дополнительных выплат и сборов.

