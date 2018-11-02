Агроинвестор



По данным Россельхознадзора, с момента старта «Меркурия» 1 июля и по конец сентября было оформлено почти 343 млн электронных ветеринарно-сопроводительных документов (эВСД). Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на «Золотой осени» в середине октября озвучивал цифру в 750 тыс. пользователей, зарегистрированных в системе. Безусловным лидером по количеству выданных сертификатов является Московская область, где только за сентябрь было оформлено 17,2 млн эВСД. Среди передовиков также Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская, Нижегородская области и другие. В аутсайдерах южные республики (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия) и отдаленные регионы (Тыва, Ненецкий и Чукотский АО). «Система „Меркурий“ работает штатно, включая ее веб-интерфейс и оба API-интерфейса», — говорится в сообщении ведомства.