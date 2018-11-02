 «Меркурий» внедрился. С помощью новой системы оформлено 343 млн электронных ветеринарно-сопроводительных документов — Агроинвестор
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Технологии
«Меркурий» внедрился. С помощью новой системы оформлено 343 млн электронных ветеринарно-сопроводительных документов
Татьяна Карабут
Агроинвестор
2 ноября 2018
Спустя четыре месяца после запуска системы электронной ветсертификации почти все участники рынка и эксперты признают, что ЭВС состоялась. Некоторая сумятица существует, но объясняется она либо человеческим фактором, либо чисто технической «притиркой». Всего в «Меркурии» уже зарегистрировались более 750 тыс. пользователей
журнал «Агроинвестор»
ноябрь 2018
В «Меркурий» интегрировались 80% животноводов
Фото: Shutterstock


По данным Россельхознадзора, с момента старта «Меркурия» 1 июля и по конец сентября было оформлено почти 343 млн электронных ветеринарно-сопроводительных документов (эВСД). Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на «Золотой осени» в середине октября озвучивал цифру в 750 тыс. пользователей, зарегистрированных в системе. Безусловным лидером по количеству выданных сертификатов является Московская область, где только за сентябрь было оформлено 17,2 млн эВСД. Среди передовиков также Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская, Нижегородская области и другие. В аутсайдерах южные республики (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия) и отдаленные регионы (Тыва, Ненецкий и Чукотский АО). «Система „Меркурий“ работает штатно, включая ее веб-интерфейс и оба API-интерфейса», — говорится в сообщении ведомства.

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