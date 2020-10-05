Сам и сеет, сам и пашет. Производители агротехники тестируют первые образцы беспилотных сельхозмашин

«Ростсельмаш»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В этом году некоторые аграрии столкнулись с проблемой нехватки рабочей силы в период сева и уборки урожая. Мигранты не могли въехать в Россию из-за карантинных ограничений, а местные сотрудники не выходили на работу из-за режима самоизоляции. Ситуация заставляет задуматься об уменьшении роли человеческого фактора на сельхозпроизводстве. Один из способов это сделать — освоение и использование на полях беспилотной техники



Проблема нехватки рабочей силы во время распространения COVID-19 была актуальна как для России, так и для европейских стран, которые на каком-то этапе в срочном порядке в обход различных карантинных мер стали завозить трудовых мигрантов. «Пандемия показала, что процесс роботизации процессов в различных отраслях будет развиваться активнее», — говорит замдиректора Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Ядвига Радомирова. Потребность в беспилотной технике связана и с другими очевидными факторами — старение населения, нехватка рабочей силы, особенно в сельской местности, и ее высокая стоимость. На фоне обостряющейся конкурентной борьбы за глобальные рынки нарастает необходимость постоянного снижения издержек производства за счет распространения современных технологий.