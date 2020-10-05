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Пшеница

629.2 (-0,44%)

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14.5 (-0,28%)

USD

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EUR

90.966 (0,08%)

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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Технологии

Сам и сеет, сам и пашет. Производители агротехники тестируют первые образцы беспилотных сельхозмашин

Елена Максимова

| Агроинвестор |

«Ростсельмаш»
«Ростсельмаш»
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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В этом году некоторые аграрии столкнулись с проблемой нехватки рабочей силы в период сева и уборки урожая. Мигранты не могли въехать в Россию из-за карантинных ограничений, а местные сотрудники не выходили на работу из-за режима самоизоляции. Ситуация заставляет задуматься об уменьшении роли человеческого фактора на сельхозпроизводстве. Один из способов это сделать — освоение и использование на полях беспилотной техники


Проблема нехватки рабочей силы во время распространения COVID-19 была актуальна как для России, так и для европейских стран, которые на каком-то этапе в срочном порядке в обход различных карантинных мер стали завозить трудовых мигрантов. «Пандемия показала, что процесс роботизации процессов в различных отраслях будет развиваться активнее», — говорит замдиректора Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Ядвига Радомирова. Потребность в беспилотной технике связана и с другими очевидными факторами — старение населения, нехватка рабочей силы, особенно в сельской местности, и ее высокая стоимость. На фоне обостряющейся конкурентной борьбы за глобальные рынки нарастает необходимость постоянного снижения издержек производства за счет распространения современных технологий.

Елена Максимова 

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