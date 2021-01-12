С перелетными птицами. Опасный вирус угрожает российскому птицеводству

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Из-за изменений климата дикая птица склонна задерживаться на территории страны на более долгий период, чем раньше, что ведет к увеличению рисков заражения высокопатогенным гриппом птиц. После недолгого затишья инфекция вновь активизировалась и продолжает странствовать по регионам. За ушедший год в России было уничтожено более 3 млн птиц, затронуты крупные птицеводческие предприятия



После полуторагодового затишья с января 2019 года проблема распространения вируса высокопатогенного гриппа птиц в России начала обостряться в августе 2020-го, рассказывает заведующий лабораторией эпизоотологии и мониторинга Всероссийского научно-исследовательского института здоровья животных (ВНИИЗЖ) Михаил Волков. По его данным, на начало декабря на территории России было зарегистрировано 80 неблагополучных по инфекции населенных пунктов (из них среди диких птиц — 9 случаев).