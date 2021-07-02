Полосы прибыли. Как технологию стрип-тилл внедряют в российских регионах

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Strip-till означает «полосная почвообработка», поскольку при этой технологии поле обрабатывается рядами, при этом можно применять СЗР и минеральные удобрения одновременно со вспашкой или посевом. Это позволяет сократить затраты на расходные материалы, уменьшить амортизацию техники. В России стрип-тилл начали внедрять около 10 лет назад, но пока нельзя сказать, что технология активно используется отечественными аграриями. Останавливают их необходимость покупки спецтехники, рост затрат на СЗР и нехватка специалистов



Технология стрип-тилл была разработана в США. Особую популярность этот способ обработки полей получил в хозяйствах кукурузного пояса Америки почти четверть века назад. Сейчас таким образом в стране выращивают кукурузу, сою, сахарную свеклу, хлопок, подсолнечник, картофель и другие овощи открытого грунта. Основные площади, возделываемые по стрип-тиллу, расположены в западном (до 18,6%) и восточном (37,2%) регионах кукурузного пояса США, знает профессор кафедры земледелия и методики опытного дела Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева Николай Хохлов. Растет популярность технологии в южной части Европы — Венгрии, Франции, Португалии. В Германии вместе с ноу-тиллом по стрип-тиллу обрабатывается чуть более 1-2% сельхозземель. Статистической информации по применению стрип-тилла в России не ведется, но известны крупные хозяйства с площадью свыше 10 тыс. га, использующие данный метод работы на своих полях, отмечает ученый.