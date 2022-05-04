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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Технологии

Поле под контролем. Почвенный агрохиманализ как способ сокращения затрат

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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В условиях постоянно растущей стоимости минеральных удобрений для сельхозпроизводителей крайне актуальным становится максимально рациональное их использование. Для того чтобы достичь этой цели, необходимо четко знать состояние почвы, которое в полной мере оценивается путем агрохимического анализа. Пока такие исследования сельхозземель регулярно проводят лишь некоторые компании. Но, стремясь снизить расходы, аграрии все больше будут уделять внимание своим полям


Ежегодно аграрии решают два вопроса: как снизить затраты и как повысить урожай. При оптимизации применения любых ресурсов, в том числе минеральных удобрений, на первый план выходит эффективность, отмечает гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. Залогом получения высокорентабельной продукции является рациональное использование земельного банка, для которого критична правильная оценка потенциала почв. Ее можно получить с помощью агрохимического обследования полей, которое дает четкое понимание потенциала почв.

Елена Максимова 

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Агроинвестор

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