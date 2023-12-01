Сколько стоит адаптироваться к климату. Изменения погодных условий станут одним из драйверов инвестиций в перспективе следующих лет

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Российские аграрии в ряде регионов страны уже сейчас сталкиваются с климатическими изменениями и стараются подстраиваться под них. В 2023 году вливания в проекты, связанные с климатом, экологией и эффективностью агропроизводства, составят порядка 50 млрд руб. А к 2030-му на развитие данных направлений будет уходить до 20% общего объема инвестиций в аграрную отрасль. Однако далеко не все хозяйства считают актуальными такие вложения: они хоть и отмечают определенную коррекцию погоды уже сейчас, пока продолжают работать по старинке

Изменения климата оказывают все большее влияние на развитие сельского хозяйства. С одной стороны, рост среднегодовых температур дает возможности освоения более северных территорий страны для земледелия, с другой — агробизнесу придется уходить из той зоны комфорта, к которой он был адаптирован на протяжении длительного периода, отмечал замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на организованной центром «Агроэкспорт» конференции, посвященной роли климатического регулирования в конкурентоспособности российской продукции АПК. Например, на Юге ситуация с изменением климата выглядит неблагоприятной: частые засухи на этой территории приводят к снижению урожайности и требуют от участников рынка новых подходов к ведению бизнеса и инвестиций в новые технологии.



Климатические изменения одновременно являются для отечественного АПК, и вызовом, и новыми возможностями, так как они ведут к увеличению потенциала развития на новых территориях, которые становятся пригодными для ведения сельского хозяйства, говорила управляющий директор Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова на выставке «Золотая осень». Согласно РСХБ, вложения в климатические технологии в АПК в перспективе следующих лет будут активно увеличиваться и к 2030 году в денежном выражении достигнут 500 млрд руб. — это около 20% общих вложений в отрасль.



Важно уметь приспособиться к изменяющимся погодным условиям и инвестировать в новые перспективные направления и проекты, акцентирует внимание руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин. По его словам, крупные игроки рынка уже начали активно уделять внимание тому, как изменения погоды влияют на структуру их доходов и бизнес в целом. Небольшие хозяйства пока меньше вовлечены в этот процесс, но и их фокус на коррекции климата в ближайшие годы возрастет, уверен он.



Вызов или возможности?

Проанализировав климатические прогнозы и рейтинг регионов, ориентированных на развитие АПК, эксперты банка выделили регионы, которые обладают наибольшим потенциалом для реализации инвестпроектов, направленных на снижение климатических и экологических рисков. В этом плане самыми быстроразвивающимися территориями могут стать Татарстан, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Воронежская и Ленинградская области, регионы Сибири и Дальнего Востока. В среднесрочной перспективе они могут быть драйверами для преодоления торговых барьеров для углеродоемкого агроэкспорта в Китай, Индию, Турцию, Египет и Алжир, не исключают аналитики РСХБ.



Опираясь на статистический анализ режима осадков и средних годовых температур в период с 2000 по 2022 год, можно говорить о сохранении тенденции постепенного роста засушливости в южных и юго-восточных регионах, которая делает их более уязвимыми к климатическому риску снижения урожайности зерна в ближайшие десятилетия, комментирует Худякова. К числу благоприятных факторов относится тенденция к росту количества весенних осадков, наблюдаемая практически на всей территории черноземной зоны России. «АПК-ориентированные регионы европейской части страны, в частности ее южные районы, будут более чувствительны к потеплению, чем территории Дальнего Востока, Сибири и Урала», — добавляет она.







Самые большие риски неурожаев могут возникнуть в Центральном Черноземье, наименьшие — в Приволжском федеральном округе, считает эксперт. По мере повышения температур средняя граница растениеводства в России будет смещаться на север, что позволит увеличивать посевы таких базовых культур, как пшеница и ячмень. Одновременно южнее улучшатся условия для возделывания кукурузы, сои и прочих более теплолюбивых растений.



Другим важным позитивным фактором является достаточное количество осадков в большинстве агрорегионов. «Значительная часть прогнозных моделей определяют способность получать устойчивые урожаи на территориях рискованного и критического земледелия, где расположен основной зерновой клин, — в зонах рискованного земледелия сосредоточено около 60% земель», — поясняет Худякова.



Рост температур влияет и на эффективность животноводства, отмечает эксперт. «Потепление ведет к увеличению продолжительности срока выпаса сельхозживотных на летних пастбищах и сокращению периода содержания скота в стойле, росту продуктивности сенокосов и пастбищ в умеренной зоне, а также к уменьшению запаса кормов необходимого на зимний период», — перечисляет она. При этом повышение летних температур может стать причиной выгорания травостоя на пастбищах и сенокосах, что особенно характерно для южных регионов.



Изменение климата — это та реальность, которая существует, констатирует независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. «Мы мало можем на нее влиять, но можем к ней адаптироваться», — говорит он. В то же время эксперт напоминает, что прогнозов, связанных с коррекцией погодных условий, немало, однако не все они подтверждаются. «Например, ранее эксперты обещали, что уже к 2025 году будет очень сухо на Юге, в частности на Кубани и в Ставрополье, но пока что изменение климата привело к тому, что в упомянутых регионах стало более тепло и влажно, — констатирует он. — В результате производство полевых культур там растет».







В числе негативных последствий новых погодных тенденций эксперт выделяет перемещение различных вредителей и заболеваний растений с южных регионов в более северные. И это тоже фактор, с которым сельскому хозяйству нужно будет бороться все более активно путем применения эффективных СЗР и использования определенных сортов агрокультур, подходящих для того или иного региона, обращает внимание он.



Позитивным моментом изменения климата может быть повышение среднегодовых температур в Нечерноземье, считает Корбут, ссылаясь на прогнозы климатологов. «При достаточном уровне увлажнения эта зона будет все более перспективной для производства теплолюбивых культур, — полагает он. — Уже сейчас мы можем наблюдать, что, например, в Брянской области, был получен аномально высокий для региона урожай кукурузы, которая как раз относится к растениям, которые любят тепло».



Как сообщало правительство региона, в отдельных хозяйствах Брянской области урожайность кукурузы в этом году на середину октября достигала 190 ц/га, а за последнее десятилетие ее валовое производство увеличилось в 10 раз. «Примечательно, что такой высокой урожайности удается получать на бедной почве, — отмечается на сайте администрации региона. — К примеру, на полях в Навлинском районе преобладают супесчаные и дерново-подзолистые почвы с низким содержанием гумуса. Однако благодаря применению правильных и современных агротехнологий удается получать высокий урожай. Особое значение имеют закладка питания, правильный посев и уход за растением». Корбут не исключает, что такую высокую урожайность в области удалось получить благодаря тому, что это лето было аномально теплым, — результаты нужно будет оценивать за длительный период, но вероятно, что на такой показатель местные аграрии смогут выходить и в последующие годы.



А вот в Сибири изменение климата может проходить сложнее, предупреждает эксперт — там резко континентальный климат, соответственно, температура растет значительно быстрее, чем на территориях с более мягкими погодными условиями. «И для сельхоздеятельности в макрорегионе нужно очень плотно заниматься выведением новых сортов, адаптированных к изменениям, применять соответствующие технологии», — рекомендует Корбут.







Коррекция климата, которая с разной скоростью проходит в разных регионах, а быстрее всего — в полярных областях, приводит к тому, что погода становится более переменчивой, комментирует Ганьшин. Возможны и экстремальная жара, и обильные ливни в тех регионах, где это ранее не наблюдалось. «Но есть и положительные факторы — возможно, будут наблюдаться более мягкие погодные условия в тех субъектах страны, которые считались неподходящими для той или иной агрокультуры и относились к зоне рискованного земледелия», — говорит он.



В более северных регионах России улучшаются условия для развития овощеводства, утверждает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. В частности, в Московской области за последние 10 лет появилось много крупных овощеводческих предприятий, которые вообще изменили парадигму отрасли в регионе, существенно увеличив предложение местной продукции. В то же время в самых южных частях страны, например в южном Поволжье, Саратовской области, становится слишком жарко и сухо из-за отсутствия дождей для выращивания овощей. «Это стандартная тенденция для глобального потепления», — подчеркивает она. Отдельно эксперт выделяет регионы Дальнего Востока — Сахалин и Приморье. «На упомянутых территориях муссонный климат, там достаточно тепло, хорошая естественная освещенность и достаточно влажно, чтобы производить овощные культуры, — отмечает она. — С другой стороны, там периодически случаются ураганы, паводки. Например, этим летом в Сахалинской области вообще смыло посадки овощеводческих хозяйств и огороды значительной части местного населения».



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников предлагает не связывать напрямую рост площадей под картофелем и овощами открытого грунта с коррекцией климата. «Например, в Астраханской области площади картофеля за последние десять лет увеличились практически в три-четыре раза, но связано это скорее не с тем, что климат позволил собирать там два урожая за сезон, а с тем, что астраханские фермеры за счет производства раннего картофеля успешно конкурируют с аналогичной продукцией из Египта и Азербайджана», — объясняет он. В то же время глобальное потепление влияет на увеличение интереса сельхозпроизводителей ряда регионов к производству масличных, которые показывают достаточно высокий уровень рентабельности и имеют стабильный спрос. Отдельные аграрии наращивают площади под данными агрокультурами, сокращая их под овощами, делится наблюдениями эксперт.



Опыт аграриев

Сельское хозяйство — это та сфера, которая напрямую зависит от тех или иных погодных условий, высказывается гендиректор ГК «Продимекс» Виктор Алексахин. Сам холдинг фиксирует разного рода изменения климата во многих регионах присутствия своих хозяйств. Например, в этом году погода благоприятствовала выращиванию сахарной свеклы в Черноземном регионе. «Такой хорошей по техническим показателям свеклы аграрии не видели давно — крупная, чистая, не хрупкая, что важно при хранении, — рассказывает он. — С прошлой осени в почве была накоплена влага, погодные условия весной позволили провести ранний сев, осадки выпадали в достаточном количестве, а в августе и сентябре было сухо и солнечно. Копка свеклы на всех полях производилась быстро и с минимальными потерями». Также в Черноземном регионе в этом году сроки сева яровых хотя и несколько растянулись, но погодные условия в мае были в целом благоприятными, без продолжительных осадков, а температура воздуха была оптимальной для всходов и развития агрокультур. Редкие дожди позволяли проводить своевременные пестицидные обработки.



Есть и другие примеры: так, погодные изменения негативно влияют на сельхозпроизводство на Юге — в Краснодарском и Ставропольском краях, продолжает Алексахин. Среди неблагоприятных факторов коррекции климата он выделяет бесснежные зимы с сильными ветрами и более холодные, чем прежде, весенние месяцы. «По мере наступления лета мы видим значительное уменьшение сезонной нормы осадков, а также их смещение на период с мая по июль, когда за короткое время выпадает большое количество осадков, — делится он. — В июне-июле, например, начинается аномальная жара, которая продолжается долгое время, а осадки при этом отсутствуют». Осень в южных регионах также стала намного теплее и засушливее, чем в прошлые годы. Сокращение количества осадков в осенний период приводит к минимальному накоплению продуктивной влаги в почве. В целом засушливые годы на Юге стали гораздо более частым явлением.



1-2% ВВП в год могут достичь потери от влияния изменения климата на сельское хозяйство страны к 2030 году, оценил Сбер.

От изменений климата страдают различные культуры: всходы сахарной свеклы могут появляться позже обычного, а из-за холодной почвы поражаться корнеедом. Чередование высоких и низких температур и высокой влажности приводит к усилению развития различных болезней, таких как церкоспороз и бактериоз, а в августе из-за жары и засухи происходит сброс листового аппарата и затем нарастание новых листьев, перечисляет глава группы.



На зерновых культурах в период цветения и налива зерна в последние годы в южных хозяйствах «Продимекса» наблюдаются либо обильные дожди, либо засуха, что не может не сказываться на урожайности и качестве продукции. Бобы сои созревают неравномерно из-за низких температур весной и высоких — летом. Поскольку осенью все чаще отсутствуют осадки, сев озимых культур приходится производить в сухую почву, а это влечет за собой риск провокационных всходов, что может вылиться в потерю густоты. Из-за высоких температур и отсутствия влаги осенью не происходит перегнивание растительных остатков, и их накопление ведет к увеличению в почве количества патогенов и вредителей, говорит Алексахин.



В агрохолдинге «Дары Малиновки» (Красноярский край) изменения климата тоже ощущают. «У нас в регионе в целом непостоянный климат, а в последние годы мы стали еще чаще замечать, что находимся в неустойчивой агроклиматической зоне, — комментирует совладелец и директор компании Анна Герман. — У нас холодная и затяжная весна, прохладное лето с недостаточным количеством атмосферных осадков, дождливая осень. Теперь еще появились возвратные заморозки в мае, а сезонные заморозки при этом стали более ранними — иногда они начинаются уже в 10-х числах сентября». Нередко во второй половине мая в край возвращается снег, а в период с 20-х чисел мая до первой половины июня в целом выпадает мало осадков. «Все это, конечно же, неблагоприятно сказывается на вегетационном развитии растений, — сетует руководитель. — Из-за возвратных заморозков нам пришлось полностью исключить блок озимых».



Однако есть и позитивные изменения. Некоторым нетрадиционным для Красноярского края агрокультурам перемены идут даже на пользу. Например, на увеличение количества дней с плюсовыми температурами хорошо реагирует соя, приводит пример Герман.







По словам гендиректора «Амурагрокомплекса» Александра Сарапкина, в районах присутствия холдинга не было ни одного года, который был бы похож на предыдущий. «2022-й был очень благоприятным в плане погоды, в этом — ситуация существенно хуже, — делится он. — Хотя есть некоторые общие тенденции: так, если в 2000-х были засухи, теперь их нет, сейчас мы, наоборот, в основном сталкиваемся с переувлажнением». Кроме того, в последние годы в Амурской области осенью стало теплее. Правда, пока никакие новые агрокультуры данный факт вводить в севооборот не позволяет, а вот проблемы из-за него иногда возникают, признается руководитель. «Мы привыкли убирать сою по ранним заморозкам — из-за переувлажнения зачастую по замерзшей земле технике проще заходить в поле, к тому же заморозок сбивает листву что тоже упрощает уборку, — поясняет он. — В прошлом году, кстати, осень была поздней, но сильного переувлажнения не было, мы смогли своевременно собрать урожай. В 2023-м тоже поздняя осень, но обилие сильных муссонных дождей в сентябре препятствовало уборке сои даже в конце октября, так как влага в почве сохранялась на высоком уровне».



За последние 10 лет климат в Краснодарском крае сильно изменился, утверждает заместитель гендиректора по научно-технической деятельности «Прогресс-Агро» Йожеф Фекете. «Мы видим неравномерное распределение осадков, — уточняет он. — Например, в апреле этого года в Усть-Лабинском районе почти каждый день шел дождь, по 120-130 мм за раз, а потом началась затяжная засуха». Такая ситуация, конечно, мешает выращивать сельхозкультуры, признает замруководителя. В частности, во время цветения кукурузы высокие температуры и засушливые явления убивают пыльцу, что впоследствии сказывается на урожайности. При таких обстоятельствах производить ее в Краснодарском крае со временем может стать невыгодно, считает Фекете. «Есть и другая проблема — обильные осадки, — добавляет он. — В уходящем году мы имели сложности с севом пропашных культур именно из-за затяжных дождей».



Сколько нужно денег

К 2030 году АПК станет самой привлекательной отраслью для внедрения климатических проектов с использованием искусственного интеллекта, уверена Худякова. По оценке РСХБ, объем рынка климатических агротехнологий, использующих спутниковые системы, искусственный интеллект (ИИ) и высокотехнологичное оборудование через семь лет может превысить 1,5 трлн руб. И инвесторов все больше будут привлекать подобные вложения. Среди наиболее перспективных эксперт отмечает проекты по увеличению производительности и урожайности (интенсификация АПК), технологические решения (платформы и программное обеспечение) для мониторинга погодных и экологических изменений, а также карбоновое земледелие, технологии улавливания и хранения CO2. В ближайшем будущем также усилится внимание к устойчивому развитию и переходу к регенеративному сельскому хозяйству (когда основной акцент делается на улучшение здоровья почвы, восстановлению экосистемы).



Выделить из общего объема инвестиции, которые направляются на реализацию агроклиматических технологий в АПК, довольно сложно, поскольку и производство сельхозпродукции, и машиностроение, и проекты сельского хозяйства в зеленой таксономии, пересекаются между собой и требуют вложений в устойчивые технологии сельского хозяйства, также являющиеся частью решения проблемы изменения климата, акцентирует внимание Худякова. При этом адресные инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в сельском хозяйстве в 2022 году составили 2,5 млрд руб., что на 10% больше, чем в 2020-м, а объем вложений в охрану и рациональное использование земель увеличился за этот период более чем в два раза — с 207 млн руб. до 439 млн руб., знает эксперт. Инвестиции в гидромелиоративные мероприятия в прошлом году превысили 6,5 млрд руб., а с учетом мер господдержки объем финансирования мелиоративного комплекса достиг 13 млрд руб.



В 2023 году вливания в проекты, связанные с климатом, экологией и эффективностью агропроизводства, составят порядка 50 млрд руб. с учетом вложений в производство высокопроизводительной сельхозтехники, мелиоративных мероприятий и инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в АПК, оценили аналитики Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования РСХБ.



В мировом контексте Проблема изменения климата носит глобальный характер. В более южных странах, где выращивают много овощей, фруктов и другой растениеводческой продукции, все чаще происходят засухи, что не позволяет местным аграриям вести успешно растениеводческий бизнес, отмечает Тамара Решетникова из «Технологий Роста». В первую очередь от недостатка воды и высоких температур страдают овощи. «Возможно, в ближайшие шесть-семь лет каких-то глобальных изменений не произойдет, вряд ли за этот период в той же Испании решат больше не выращивать морковь, перец или томаты, однако в долгосрочной перспективе не исключено, что повышение температуры и связанные с ним засухи и недостаток воды заставят отдельные государства серьезно корректировать севооборот», — считает эксперт.



Несмотря на то что последние пять лет в целом идет повышение температуры, нельзя гарантировать, что и в следующую пятилетку будет та же тенденция. «Климат очень сложная система, — подчеркивает Решетникова. — Одни климатологи говорят, что есть тенденция к увеличению среднегодовых температур, другие склоняются к тому, что изменения климата имеют волнообразный характер: 20 лет идет повышение температур, следующие 20 лет — их понижение». При этом вся экосистема стала менее предсказуема, чем 100 лет назад из-за влияния антропологического фактора.



Еще одно следствие глобального потепления — ливневые муссонные дожди, которые смывают все, в том числе агрокультуры. «В ходе коррекции климата меняется не только температура, но и движение воздушных масс, которые могут совершенно по-другому переносить влагу и ветер в разные регионы. Причем смена воздушных потоков будет гораздо более ощутима в ближайшей перспективе, чем повышение температуры», — предупреждает эксперт.



Россия может быть единственной страной, где глобальное потепление создаст условия для наращивания производства продукции АПК, полагает Наталья Худякова из РСХБ. «Наше растениеводство защищено своим распределением по различным климатическим зонам на протяженных территориях, при этом условия, снижающие урожайность одновременно в большинстве аграрных районов, складываются примерно один раз в 10 лет, — уточняет она. — Единой территориальной принадлежности в классификации регионов, страдающих от потепления климата, не прослеживается».



Отклонение от средних годовых температур наблюдается как в Нечерноземной зоне, так и в Центральном Черноземье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В данном контексте стоит учитывать не только географические предпосылки, но и экономику территории, а также численность населения, обращает внимание Худякова. Большинство данных территорий являются густонаселенными, с высокой долей сельхозпроизводства в экономике.

В условиях глобальной нестабильности из-за изменения климата Россия может предпринять ряд шагов для постоянного наращивания поставок продукции растениеводства на внутренний и внешний рынки, считает Худякова. Например, увеличивать вложения в развитие технологий с использованием ИИ, которые позволят осуществлять мониторинг и моделирование распространения и изменения экологических и климатических изменений. Кроме того, важно ускорить ввод в оборот незадействованных земель сельхозназначения, консервировать поля, которые в данный момент использовать нецелесообразно. Стоимость возвращения в работу незадействованных участков растет по мере формирования на них леса и может варьироваться от 7 тыс. руб. до 70 тыс. руб./га, приводит цифры эксперт.



В числе шагов, которые будут способствовать получению выгоды от изменения климата, Худякова выделяет субсидирование вырубки лесов на сельхозземлях, введение специальных режимов хозяйствования для таких случаев, продолжение стимулирования перехода на более устойчивые районированные сорта зерновых и масличных. Следует также распространять лучшие практики обработки почвы, связанные с сохранением в ней влаги и углерода, активнее осваивать точное земледелие, No-till и т. д.



Александр Корбут предлагает разделить ситуативное и долгосрочное реагирование на изменения климата. В первом случае это наблюдение за изменениями погоды и в соответствии с ними коррекция севооборота, подбор определенных сортов семян. Долгосрочное реагирование — процесс более сложный, который без господдержки не запустить. «Нужно развивать новые технологии, создавать новые семена, причем не просто замещать импортные отечественными, а учитывать, насколько последние будут адаптированы к текущим реалиям, — обращает внимание эксперт. — Необходимы формирование научных и инженерных школ, технологической базы, организация выпуска техники, которая будет адаптирована под изменения климата». Это задача на 10-15 лет, полагает он. Но если ее поставить сейчас, то она вполне может быть решена, хотя и потребует значительных усилий и концентрации ресурсов.



Помимо климатических изменений, есть еще очень много причин, влияющих на желание инвесторов вкладываться в развитие АПК, подчеркивает Тамара Решетникова. «Климат, безусловно, важный фактор, но далеко не единственный и даже не главный, — уверена она. — Очень многое зависит от государственной поддержки данного направления бизнеса, а также от наличия каналов сбыта произведенной продукции». В то же время эксперт не исключает, что коррекция погодных условий будет стимулировать укрупнение агробизнеса. «Те же оросительные системы стоят дорого, мелкие хозяйства вряд ли смогут их купить, смонтировать и поддерживать, а для больших предприятий это вполне возможно», — поясняет она.







Перспективные технологии

По мнению Корбута, аграрии действительно станут все чаще инвестировать в проекты, связанные с коррекцией климата. В основном это будут технологии, позволяющие компаниям адаптироваться к новым погодным реалиям и тем ограничениям, которые будут возникать на рынке в связи с активной борьбой с изменением климата в мире.



Сельхозпроизводители уже сейчас начинают использовать прогнозы для планирования сезона, чтобы понять, будет ли он более засушливый или менее теплый, утверждает Ганьшин. Они уделяют внимание климатическим проекциям на десятилетия вперед, чтобы как раз учесть тренд на изменение погодных условий. «Мне кажется, что нужно заниматься цифровизацией сельского хозяйства и интеграцией с существующими на рынке решениями, учитывающими погодные и климатические данные, — высказывается он. — Это даст возможность уменьшить потенциальные расходы на погодозависимые сферы».



Решетникова из технологий, которые были бы актуальны при текущих климатических изменениях для южных регионов, в частности Саратовской и Астраханской областей, выделяет системы полива. Красильников соглашается: лучшие результаты в плане урожайности того же картофеля демонстрируют поля с орошением. За последние 10-15 лет сельхозпроизводители утроили этот показатель, хотя еще и не дошли до уровня Европы, где в среднем собирают 450 ц/га и больше. «Кстати, переработчики картофеля, заключая договоры о сотрудничестве с производителями сырья, в качестве одного из условий ставят выращивание продукции на поливе или на двойной мелиорации — осушении в случае переувлажнения и орошении в ситуации засухи, — напоминает он. — Таким образом переработчики страхуют свои будущие сырьевые ресурсы для переработки».



В меняющихся климатических условиях Краснодарского края «Прогресс Агро» старается проводить полевые работы в более короткие сроки, закупать более мощную сельхозтехнику, в частности сеялки. «Мы находим “окно”, то есть благоприятные дни для уборки или сева, — делится Йожеф Фекете. — И в эти дни работаем максимально интенсивно». По его мнению, в перспективе разумно было бы менять агрокультуры для выращивания, а возможно, восстанавливать выращивание забытых растений типа хлопчатника, считает он. В самой компании испытания уже проходило сорго, также холдинг увеличил посевы рапса — он имеет короткий вегетативный период, и с учетом проблем с погодой выращивать его немного проще.



ГК «Продимекс» использует различные подходы для минимизации негативного влияния климатических изменений, рассказывает Алексахин. Например, применяются влагосберегающие технологии, такие как безотвальная обработка почвы с одновременным внесением минеральных удобрений и формирование на поверхности мульчи. Вносятся корректировки и в ассортимент выращиваемых позиций. Так, на Юге холдинг вывел из севооборота кукурузу на зерно без орошения, а на особо засушливых участках теперь высевают сорго. «В Краснодарском крае мы ввели в оборот 3,8 тыс. га площадей на орошении, кроме того, стали более активно работать с препаратами, которые помогают растениям преодолевать стрессы, вызванные экстремальными климатическими условиями, — сообщает Алексахин. — В целом же мы придерживаемся мнения, что с любой погодой можно работать, главное — найти верное решение».



А вот в компании «Дары Малиновки» климатические технологии пока не внедряют, хотя Анна Герман не исключает, что их возьмут на вооружение в будущем. «Амурагрокомплекс», несмотря на изменения в погоде, которые действительно наблюдаются в регионе, тоже пока придерживается севооборота и методов работы, которые применяли в предыдущие годы, признается Сарапкин.

