Одна за всех. Минсельхоз создаст единую цифровую платформу АПК

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В 2024 году в российском агропроме может быть запущена новая digital-система агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, информационная база которой будет опираться на российское программное обеспечение. Наполнение платформы будет проходить поэтапно до 2030-го. Одна из первоочередных ее задач — облегчение взаимодействия аграриев с уже действующими государственными информационными системами. Программа также будет призвана облегчить коммуникации производителей с переработчиками, покупателями их товаров, а также органами власти

Платформа задумана и реализуется в рамках проекта «Цифровая трансформация агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации». По замыслу авторов, она послужит основой для создания единой digital-экосистемы АПК. В ней будет сосредоточена информация об участниках рынка, объемах производимой продукции, конфигурации полей, количестве техники и др. Здесь же будут сервисы, облегчающие коммуникации производителей с переработчиками, продавцов с покупателями, субъектов бизнеса с органами государственной власти и т. д.

Анонсируя новую платформу, директор департамента цифрового развития и управления информационными ресурсами АПК Минсельхоза Алексей Павлюченко отметил в качестве одной из первоочередных задач облегчение взаимодействия аграриев с различными государственными информационными системами (в ГИС работают все агропредприятия в обязательном порядке). По его словам, сейчас сельхозпроизводители используют в своей деятельности в среднем до 30 систем, в их числе ГИС «Электронный бюджет» (Минфин), ИС Федерального Казначейства, АИС «Цербер», ФГИС «Зерно», «Меркурий», «Сатурн», ЕФИС ЗСН, государственные информационные системы региональных органов власти, 1С («Предприятие», «Бухгалтерия», «Свод АПК»), ИС госзакупок, Личный кабинет недропользователя («Роснедра»), ЛК «Росприроднадзор», Госуслуги и многие другие.

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