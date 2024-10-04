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Агродроны облетают российские поля. Как БПЛА помогают сельхозпредприятиям экономить

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Вопрос повышения эффективности в растениеводстве крайне актуален, ведь затраты на производство растут более высокими темпами, чем отпускные цены выращенной продукции. Один из способов снизить издержки — использование беспилотных летательных аппаратов. И хотя сейчас в ряде регионов действует на них полный или частичный запрет, эксперты и участники рынка уверены, что за этими технологиями — будущее. После открытия полетов количество дронов в сельском хозяйстве может увеличиться в 10 раз, прогнозируют их производители

Согласно оценке Минсельхоза, в ближайшие три года АПК может закупить беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на сумму около 360 млн руб. В презентации ведомства, представленной на форуме «День поля» в Новосибирской области в августе прошлого года, сообщалось, что объем госзаказа на 2024-2026 годы составляет 299 беспилотников на 526 млн руб., Росрыболовства — 153 единицы на 221,2 млн руб.

По состоянию на 2023 год, согласно данным компании «Геомир», на агродроны приходилось лишь 5% рынка гражданских БПЛА. Темп роста рынка замедляют введенные в прошлом году ограничения на полеты дронов сначала на юге, а потом и в ряде других регионов ЦФО, ПФО, Северо-Запада и Урала (в совокупности около 40 субъектов страны). «Запрет на использование беспилотных воздушных судов (БВС) действует практически во всех агрорегионах России, сейчас их применение регулируется постановлениями региональных властей, — рассказывает председатель Союза беспилотной сельхозавиации Василий Птицын. — В некоторых областях разрешено применение агродронов на период выполнения сельхозработ, в других — оперативные штабы дают такие разрешения по запросу».

Согласно информации Национального центра управления обороной на конец июня, с 2022 по 2024 год в России было выдано 2,2 тыс. разрешений на управление сельскохозяйственными БПЛА. За два года выполнено 60 тыс. полетов воздушных судов агроназначения, писали «Ведомости Юг» в начале июля. В регионах ЮФО за указанный период часть из этих дронов охватили 700 тыс. га сельхозземель, на Северном Кавказе — 852 тыс. га.

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