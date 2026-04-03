«Честный знак» пополнится новыми категориями. Регистрация муки и макарон в системе скоро станет обязательной

Журнал «Агроинвестор»

В этом году перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке, вновь увеличится. Новые требования затронут широкий спектр бакалейной продукции, включая муку и макаронные изделия. Через процедуру уже прошли безалкогольные напитки, пиво, молочная продукция, икра, подсолнечное масло. Участники рынка отмечают, что далеко не всегда процесс внедрения проходил гладко, однако система маркировки — это новая реальность, к которой необходимо адаптироваться

В конце февраля правительство утвердило расширение перечня товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке в системе «Честный знак». Новые требования затронут широкий спектр бакалейной продукции, включая муку, крупы и макаронные изделия. Согласно постановлению кабинета министров, опубликованному на официальном портале правовой информации, процесс внедрения будет поэтапным. Уже с 1 марта 2026 года производители указанных категорий продукции обязаны зарегистрироваться в государственной системе мониторинга, а непосредственное нанесение кодов маркировки начнется осенью. С 1 сентября требования станут обязательными для меда, макаронных изделий, зерновых продуктов для завтрака и картофеля быстрого приготовления, с 1 декабря — для муки (включая смеси для приготовления выпечки), различных круп, а также сухих смесей для супов и каш. Данная мера реализуется в рамках Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей до 2030 года и направлена на снижение доли нелегального оборота и фальсификата на рынке бакалеи. Как и ранее, предполагается, что маркировка «Честный знак» уберет с рынка контрафактную (поставляемую без уплаты налогов) и поддельную продукцию. Кроме того, посредством QR-кода потребитель может выяснить все данные о продукции и ее производителе и пожаловаться на ненадлежащее качество.

Дорого не будет?

