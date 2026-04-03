Минсельхозпрод Татарстана

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Представители агробизнеса утверждают, что на полях, находящихся рядом с лесными массивами, урожайность отдельных культур на 15-20% выше, чем на участках, которые не защищены такими насаждениями, а эксперты говорят о повышении погектарного сбора зерновых с полей, защищенных агролесополосами, до 40%. В то же время пока далеко не все компании готовы инвестировать в проекты по созданию и восстановлению лесных насаждений, так как окупаются такие вложения лишь через 12-15 лет, а затраты, несмотря на господдержку данного направления, достаточно велики. Это первая статья о агролесомелиорации. Продолжение читайте в следующем номере «Агроинвестора»

По информации Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза, в зону засушливого климата в стране попадает уже 36 регионов России. Сейчас в ней находится 115 млн га сельхозугодий из общей их площади порядка 197-200 млн га, или более половины. Это в том числе негативно влияет на урожайность, подчеркнул директор департамента Вячеслав Леонов на организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России — 2025». И как бы сельхозпроизводители в таких зонах ни вкладывались в агротехнологии, потенциал даже лучших гибридов и систем питания растений раскрывается там не в полной мере из-за негативного влияния погодных условий. Без агролесомелиорации в зонах засушливого климата обойтись невозможно, уверен чиновник.

Преодолевая изменения климата

Агролесомелиорация является основным, самым востребованным климатическим проектом именно на землях сельхозназначения, так как закрывает три направления международной повестки, обращает внимание Леонов. Первое — борьба с климатическими изменениями и поглощение углекислого газа. Второе — борьба с голодом: за счет лесополос повышается урожайность и, соответственно, объем производства сельхозпродукции. Третье — это борьба с деградацией земель. Иными словами, проекты по созданию агролесополос являются уникальными и востребованными, отмечает он.