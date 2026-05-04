М. Чистякова

Инвестиции в создание лесополос начинаются от 110 тыс. руб./га. При этом проекты по агролесомелиорации не могут быть маленькими — рентабельными они становятся при условии, что площадь лесонасаждений будет не менее 500 га. Для большинства компаний это неподъемные расходы. Однако такие проекты могут стать из убыточных прибыльными, если они будут иметь климатическую направленность. С таким подходом сельхозпроизводитель может достичь тройной выгоды: получить субсидию на создание лесополос от государства, повысить урожайность полей и реализовать углеродные единицы от поглощения СО2 деревьями в лесополосах. Сочетание этих трех факторов делает проекты доходными. Это вторая статья о агролесомелиорации. Первую часть читайте в апрельском номере «Агроинвестора»

Оценить срок окупаемости инвестиций в защитные лесополосы достаточно сложно, поскольку они не приносят прямого дохода, а работают опосредованно — через улучшение качества почвы, накопление влаги, снижение эрозии и иные факторы, влияющие на урожайность. Однако, чтобы эти эффекты стали «осязаемыми» и начали реально сказываться на объемах и качестве продукции, необходим комплексный подход, подчеркивает старший специалист по правовым услугам BEFL Анна Шпилевая. «Создание лесополос на небольшом, изолированном участке, скорее всего, не даст того результата, который позволил бы окупить вложения, — полагает она. — Действительно эффективной агролесомелиорация становится, лишь когда она осуществляется в рамках системных, научно обоснованных программ, охватывающих значительные территории и учитывающих ландшафтные, почвенные и климатические особенности». Только в таком масштабе защитные насаждения начинают работать как единый механизм, способный вернуть вложенные средства через прирост урожайности и сохранение плодородия земель, уверены в BEFL.