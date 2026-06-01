Пестициды под контролем. Нужно ли менять систему оценки токсичности препаратов

«Центр оценки качества пестицидов и агрохимикатов»

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Растениеводство не может функционировать без применения различных агрохимических продуктов, которые помогают защищать урожай от вредителей, болезней и сорной растительности. Однако, с другой стороны, эти же средства при неправильном использовании могут наносить вред агрокультурам, окружающей среде и человеку. Чтобы негативное воздействие не перекрывало позитивные факторы, существуют строгие рекомендации по применению всех пестицидов, плюс каждый продукт перед регистрацией тестируется по разным параметрам — биологическим, токсикологическим и экологическим. В действующей системе проверок могут быть свои недоработки, и эксперты и участники рынка предлагают различные решения того, как ее совершенствовать

В ноябре 2025 года «Агентство плодородия» (занимается оценкой угроз и рисков для безопасности в области сельского хозяйства, контроля и использования агрохимикатов и пестицидов) направило официальное письмо в несколько российских госструктур и ведомств, в том числе Росприроднадзор, указав, что использование пестицидов на основе таких действующих веществ, как аклонифен, пендиметалин и хлорантранилипрол, наносит существенный вред окружающей среде и здоровью населения России.



Как выяснила компания, согласно данным заключений и расчетов факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова и «Центра экопестицидных исследований» («Эпицентр»), при соблюдении регламентов применения пестицидов в почве остаются действующие вещества, превышающие допустимые нормы: по аклонифену — в 82 раза, по пендиметалину — в 17 раз, по хлорантранилипролу — в 13 раз. При этом превышение норм начинается сразу после применения, с каждым годом загрязнение усиливается и вещества накапливаются в почве. По мнению экспертов агентства, такая ситуация сложилась из-за отсутствия полноценной системы проверки пестицидов, когда препараты регистрируют в России по формальным признакам, без реальной проверки безопасности, а положительные заключения выдают даже при явных нарушениях. В целях недопущения загрязнения почвы и причинения вреда здоровью населения страны «Агентство плодородия» предложило скорректировать законодательство в сторону ужесточения проверки пестицидов и запросить в МГУ пояснения по выдаче положительных заключений для госрегистрации пестицидов, применение которых приводит к превышению уровня вредных веществ в окружающей среде.



По итогам обращения компании Росприроднадзор сообщил, что выводы, приведенные в обращении агентства, основаны на результатах математического моделирования, представленных разработчиком, и оценивались экспертными комиссиями в соответствии с нормами законодательства, действовавшего на момент проведения государственной экологической экспертизы конкретного пестицида. Методология оценки риска стойких веществ в значительной степени опиралась на расчетные данные Focus/Pearl и аналогичные модели. Дополнительно ведомство подчеркнуло, что ранее потенциальная проблема миграции и аккумуляции ряда действующих веществ действительным образом не выделялась как отдельный риск-фактор, поскольку отсутствовали доказанные случаи экологического ущерба, подтвержденные натурными исследованиями на территории России. Вместе с тем в 2024—2025 годах зафиксирован ряд противоречий между расчетными моделями и фактическими данными полевых исследований по другим препаратам со схожими свойствами.



Росприроднадзор также проинформировал, что «в настоящее время (ответ на письмо был в январе 2026-го) рассматривает экспертные заключения по экологической оценке пестицидов, включая их критическое сопоставление с реальными почвенно-климатическими условиями».



От математики к полю

Оценка токсичности пестицидов в России проводится в рамках государственной регистрации препаратов, говорит директор компании «Яков и партнеры» Алексей Клецко. Она включает организацию регистрационных испытаний, экспертизу регламентов применения и результатов регистрационных испытаний, внесение сведений о продукте в реестр. Важно, что регистрационные испытания должны проводить организации, допущенные к таким работам, а не сам производитель в произвольном формате, подчеркивает эксперт. В регистрационных материалах при этом учитываются физико-химические свойства вещества, токсикологическая характеристика препаративной формы, гигиеническая оценка условий применения, поведение действующего вещества в почве, воде и воздухе, разложение, метаболиты, адсорбция, десорбция, подвижность и методики определения остаточных количеств. Экотоксикологический блок включает данные по птицам, рыбе, зоопланктону, водорослям, высшей водной растительности, пчелам, дождевым червям, почвенной мезофауне и микроорганизмам. Для стойких веществ с лабораторным периодом полураспада более 60 суток предусмотрены полевые исследования динамики разложения, остаточных количеств и аккумуляции в почве, добавляет Клецко.



«Эпицентр», как раз занимающийся оценкой токсичного воздействия пестицидов на нецелевые виды живых организмов (птиц, медоносных пчел, рыб, дафний, одноклеточные водоросли, высшие водные растения, дождевых червей, хищных почвенных клещей, коллембол, почвенные микроорганизмы), сообщил, что при регистрации препаратов проводят оценку риска их воздействия на окружающую среду при применении СЗР в соответствии с разработанными регламентами. Для этого оценивают их возможные концентрации в компонентах окружающей среды (почва, поверхностные и грунтовые воды, атмосферный воздух). «Сделать это можно как с помощью полевых исследований, так и расчетным методом, в том числе и с использованием математических моделей, — рассказывает к. б. н., генеральный директор компании, эксперт по регистрации СЗР Родион Аптикаев. — Затем полученные концентрации сравнивают с показателями токсичности пестицидов для нецелевых видов живых организмов, утвержденными допустимыми концентрациями или уровнями воздействия (ПДК, ОДК, ОБУВ) и на основе этой оценки строят выводы о безопасности применения пестицида для окружающей среды». В случае небезопасного применения рекомендуются ограничения применения того или иного препарата, что выражается, например, в снижении нормы расхода (применение большинства регистрируемых продуктов предусматривает «вилку» норм расхода), уменьшении количества обработок или увеличении интервала между ними, введении «буферной полосы» между обрабатываемой территорией и водным объектом (в дополнение к запрету применения СЗР в водоохранных зонах водных объектов в соответствии с Водным кодексом РФ).



По словам эксперта, совсем не обязательно точное определение значений концентраций пестицида. Достаточно рассмотреть консервативный сценарий, так называемый наихудший случай, когда концентрации препарата в компонентах окружающей среды будут заведомо выше тех, которые можно будет определить в натурных условиях при его применении в соответствии с регламентом. И если в этом случае риск его использования будет оценен как низкий, проводить масштабные полевые исследования нет необходимости.



В общемировой практике, в странах с развитой системой регистрации пестицидов (США, государствах ЕС, Китае, Бразилии и в том числе в России) математическое моделирование для получения данных о поведении пестицидов в окружающей среде используют уже достаточно давно, отмечает Аптикаев. Получаемые данные при этом отображают сценарии наихудших случаев, то есть прогнозируемые с помощью математического моделирования концентрации веществ в компонентах окружающей среды заведомо более высокие, чем наблюдаемые в естественных условиях, что подтверждается значительным количеством научных публикаций. «Данные модели в основном разрабатываются в странах Западной Европы, США и Японии, — говорит эксперт. — Однако представляют они собой набор формул, описывающих физические законы, действующие вне зависимости от места разработки моделей».



Вторым важным блоком моделей являются сценарии почвенно-климатических условий, с учетом которых и рассчитываются концентрации пестицидов в почве, воде и воздухе. Для территории России в ходе многолетней работы сотрудников «Центра экопестицидных исследований», ВНИИ фитопатологии и факультета почвоведения МГУ разработано девять сценариев почвенно-климатических условий, что позволяет быстро и дешево моделировать поведение пестицидов практически во всех сельскохозяйственных регионах страны. «И если оценка риска применения препарата для окружающей среды, основанная на данных моделирования, показывает, что риск низкий, то проводить полевые исследования пестицидов в рамках регистрационных испытаний абсолютно нецелесообразно, — утверждает Аптикаев. — Тем более что результаты полевых испытаний одного и того же пестицида могут значительно отличаться друг от друга в зависимости от места и времени исследования». С учетом же того, что пестициды регистрируются для применения на всей территории России, моделирование при прогнозе поведения препаратов в окружающей среде позволяет учесть различные почвенно-климатические условия (например, выбрать наиболее «сухой» или «влажный» год, а также при необходимости учесть сценарии для девяти регионов), чего практически невозможно достичь при проведении полевых исследований, подчеркивает эксперт.



Нормы могут превышаться Исходя из заключений факультета почвоведения МГУ по таким действующим веществам, как аклонифен, пендиметалин и хлорантранилипрол, было выявлено, что даже при соблюдении регламента применения пестицидов происходит превышение ПДК, акцентирует внимание Антон Фадеев из «Агентства плодородия». «В каких-то случаях сразу и потом в течение года происходит уменьшение концентрации, а в каких-то год от года данных веществ накапливается в окружающей среде все больше. Но в любом случае это превышение установленных норм, — подчеркивает он. — Но это игнорируется, и факультет почвоведения МГУ выдает заключение с максимально возможным сроком. Потом на основании таких документов Росприроднадзор делает положительные заключения, а Минсельхоз допускает пестицид к обороту на территории страны». По словам руководителя, данные три действующих вещества — это лишь единичные случаи, а ситуация носит массовый характер. Д. в., которые сразу или со временем приводят к превышению ПДК, гораздо больше, уверен он.

Тем не менее «Центр экопестицидных исследований» с 1990-х годов проводит полевые испытания скорости разложения и миграции пестицидов в почвах, продолжает Аптикаев. Исследования по изучению скорости разложения, аккумуляции и миграции препарата по почвенному профилю рекомендуется проводить в случае возможного риска загрязнения грунтовых вод или риска воздействия на почвенные организмы, определенного с помощью математического моделирования. Также полевые испытания проводят для стойких действующих веществ (период полуразложения которых в почве в лабораторных условиях превышает 60 суток), впервые регистрируемых в России.



Проблема не в том, что при оценке воздействия пестицидов на окружающую среду используют математическую модель недружественных стран, а в том, что именно эксперты при расчете считают пестицидом, обращает внимание руководитель «Агентства плодородия» Антон Фадеев. «Исходя из заключений по экологической оценке факультета почвоведения МГУ, при математическом моделировании учитывают свойства только действующих веществ, — знает он. — Но при этом оставляют за скобками, что пестицид — это многокомпонентный продукт, в котором присутствуют ПАВ, растворители, стабилизаторы и прочие токсичные вещества, а также не принимают во внимание, что д. в. вступают в реакцию с прочими компонентами и могут изменять токсичность, стойкость, подвижность и сорбцию пестицида». Кроме того, сами дополнительные компоненты обладают своей токсичностью и опасными последствиями от межкомпонентного взаимодействия, добавляет Фадеев.



В течение длительного времени при экологической оценке пестицидов значительная часть выводов о поведении действующих веществ в окружающей среде формировалась преимущественно на основании математического моделирования, подтверждает начальник научно-исследовательского отдела по экологической оценке пестицидов и агрохимикатов «ВНИИ Экология» Марина Марченко. Дополнительно для этого использовались лабораторные данные по действующему веществу, а также литературная информация по токсичности д. в. Исходя из всего этого и делались выводы о токсичности препарата. «Такой подход до недавнего времени применялся в том числе и при подготовке отдельных экспертных заключений по экологической оценке пестицидов», — говорит она.



Между тем поведение в окружающей среде и токсикологическое воздействие на различные группы живых организмов препаративной формы может существенно отличаться от поведения индивидуального д. в., заверяет руководитель. В состав пестицидного препарата, помимо д. в., входят вспомогательные компоненты (коформулянты), которые способны изменять растворимость, устойчивость, сорбцию, скорость разложения и миграцию действующих веществ в окружающей среде. «В связи с этим сотрудники нашего института рассматривают конкретную препаративную форму как самостоятельный объект экологической оценки, а проведение полевых исследований в различных почвенно-климатических условиях страны — как один из ключевых элементов достоверной оценки экологической безопасности пестицидов», — подчеркивает Марченко.



По мнению Клецко, плюсы использования математических моделей очевидны: они позволяют оценить риск до массового применения препарата, проверить неблагоприятные сценарии, стандартизировать экспертизу и сопоставлять российские оценки с международной практикой. «Но есть и минусы — зависимость от исходных параметров и калибровки: модели, разработанные, например, для ЕС, не всегда отражают российскую специфику — континентальный климат, промерзание почв, черноземы, мелиоративные системы, масштабы полей и региональные практики применения СЗР, — перечисляет эксперт. — Поэтому оптимальная позиция — не отказ от зарубежных моделей, а их валидация на российских полевых данных и регулярное обновление национальных сценариев экспозиции».



Нужен контроль не только до, но и после

Производители или заявители инициируют и финансируют регистрационный процесс пестицидов, однако испытания должны проводить уполномоченные организации, акцентирует внимание Алексей Клецко. Реальные полевые испытания достоверно присутствуют в части оценки биологической эффективности, фитотоксичности, регламентов применения, остаточных количеств и гигиенической оценки условий применения. Это необходимо для определения норм расхода, культур, сроков ожидания, ограничений и мер безопасности, поясняет он. Однако долгосрочные полевые исследования экологической токсичности в широком смысле: влияние на биоразнообразие, полезную энтомофауну, водосборы, малые водотоки, почвенную мезофауну, дренажный сток и эффекты многолетнего накопления — не являются столь же системной и масштабной частью процесса, как испытания эффективности, утверждает эксперт. «Поэтому ключевой пробел — не отсутствие лабораторной и модельной оценки, а недостаток длительного послерегистрационного мониторинга в реальных российских агроландшафтах, включая баковые смеси, повторные обработки и сублетальные хронические эффекты», — говорит он.







Все препараты со всеми действующими веществами, прежде чем попасть на рынок, проходят через жесткую государственную систему контроля и допуска, рассказывает исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин. Каждый продукт в течение пяти лет исследуется по разным параметрам: биологическим, токсикологическим, природоохранным (экологическим). За безопасностью препаратов следят Росприроднадзор, Роспотребнадзор и другие ведомства. Исследования же проводят ряд компаний, уполномоченных на это Минсельхозом России. «Поэтому на рынок вряд ли может попасть продукт, который мог бы наносить прямой вред окружающей среде и человеку», — подчеркивает эксперт.



При этом, конечно, все средства защиты растений имеют определенную «нагрузку» — токсикологическую, экологическую и т. д. , признает Алгинин. Но исследования, которые проводят перед регистрацией того или иного пестицида, подтверждают, что в конкретной дозировке применяемый против определенных болезней, сорняков и вредителей препарат можно использовать, не опасаясь за будущий урожай. «Если же регламенты внесения СЗР нарушаются, то тогда действительно можно нанести вред и природе, и людям, но за это уже ответственен тот, кто применяет данные продукты», — добавляет эксперт.



По словам Алгинина, регистрационные исследования новых препаратов занимают сейчас около пяти лет, а стоимость этой работы может доходить до 100 млн руб. Прежде чем пойти в систему регистрационных испытаний, компания, которая разрабатывает средства защиты растений, проводит свои внутренние исследования, рассказывает он. У каждого российского производителя СЗР есть собственные фитотроны (климатические лаборатории), где воссоздают условия произрастания той или иной агрокультуры. В таких камерах три-четыре раза в год выращивается урожай, на котором проверяется воздействие пестицидов на вредный объект и на само растение. Затем происходят полевые испытания, которые длятся, как правило, один-два года. Только после этого компания отдает продукт на государственную регистрацию, где его вновь проверяют на каждом этапе. При этом во время контрольной проверки пестициды не тестируют сразу по трем направлениям (токсикология, биология, экология). «Процессы идут последовательно, от одного этапа к другому, что заметно удлиняет исследование», — обращает внимание он.



Производители СЗР каждый день занимаются тем, чтобы снижать пестицидную нагрузку, продолжает Алгинин. Постоянно разрабатываются новые продукты и формуляции (наноэмульсии, микронаноэмульсии и т. д. ), цель которых — сократить попадание препаратов в почву. «Но в стране нет самого главного, что бы дополнительно стимулировало бы эти процессы, — четкого и понятного контроля продукта, — констатирует эксперт. — Если препараты начнут проверять также на остаточное количество пестицидов в продукции, то все четко отрегулируется».



По словам Фадеева, контроль «до» осуществляется очень условно, а контроль «после» отсутствует совсем. Так, ему известно, что при определении токсиколого-гигиенического анализа не проводят проверку пестицидов на отложенное воздействие, испытания по биологической эффективности зачастую не осуществляют или осуществляют формально, не соблюдая методик, а экологическую оценку делают на основании иностранных моделей или данных действующего вещества без проведения исследований, плюс не проверяют полный состав предоставленного на испытания образца. «В проведении данных испытаний нет ничего сложного, — утверждает он. — А их стоимость составляет в среднем всего 1% выручки, полученной от реализации этого пестицида. К тому же все исследования можно вести одновременно, затрачивая на получение государственной регистрации не более трех лет».



После допуска препаратов на рынок их качество и безопасность тоже практически не контролируются, заверяет Фадеев. «Хоть Россельхознадзор и наделили полномочиями по контролю, но настолько ограниченно, что он, по сути, ничего проверить не может, — подчеркивает он. — Нужно же осуществлять контроль не только того, какие пестициды ввозят, но и соблюдают ли отечественные производители тот состав, который заявляли при регистрации, а также смотреть — выполняют ли фермеры те рекомендации, которые были прописаны по результатам регистрационных испытаний».



Что включает программа полевых испытаний — Определение оптимальных норм расхода, сроков и способов применения пестицида, обеспечивающих его биологическую эффективность и безопасность.

— Изучение поведения пестицида в почве (скорость и пути разложения, накопление остаточных количеств, миграция по профилю).

— Оценку влияния на нецелевые объекты (полезных насекомых, почвенные микроорганизмы, водные организмы и т. д. ).

— Определение остаточных количеств пестицида в продукции растениеводства для подтверждения соответствия максимально допустимым уровням (МДУ).

Одним из направлений деятельности «ВНИИ Экология» является разработка программ регистрационных испытаний в части экологической оценки регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, напоминает Марина Марченко. «В рамках подготовки таких программ специалисты нашего института формируют перечень необходимых исследований, исходя из свойств д. в., особенностей препаративной формы, заявленных регламентов применения и возможных экологических рисков, в программах также указываются конкретные организации и площадки, где должны проводиться соответствующие испытания, — рассказывает она. — Однако на практике не все заявители обращаются именно в те организации, которые указаны в программах испытаний, кроме того, объем фактически выполненных исследований по отдельным препаратам нередко оказывается существенно меньше того, который необходим для полноценной экологической оценки».



Любой пестицид — это яд, следовательно, история регулирования их использования — поиск баланса между экономическими преимуществами от пестицидов и ущербом от них, комментирует Клецко. «Оценка обоих факторов зависит не только от дозировок и технологий внесения, но и взглядов общества на то, кого можно “травить” и с какой степенью агрессивности, — рассуждает он. — Эти взгляды разнятся от страны к стране и меняются со временем». Задача осложняется тем, что некоторые яды обладают кумулятивным эффектом, то есть оценка вреда от них требует анализа как текущих доз внесения, так и уже накопившихся в среде. Эксперт напоминает, что многочисленные попытки работать в АПК без пестицидов оказались крайне экономически неэффективны: или требуется много ручного труда, или ущерб от угроз оказывается неприемлемым.



Риски управляемы

«Агентство плодородия» в своем обращении к Росприроднадзору упоминало несколько действующих веществ, которые могут наносить существенный вред окружающей среде и здоровью людей. «Перечисленные д. в. и ряд других соединений действительно характеризуются повышенной стойкостью в окружающей среде и способны длительное время сохраняться в почве, — комментирует Марина Марченко. — При определенных условиях такие вещества могут накапливаться при многократном применении, сохраняться в почвенном профиле, мигрировать в поверхностные и грунтовые воды, оказывать воздействие на нецелевые организмы». Контроль применения пестицидов осуществляется в рамках действующего законодательства, вместе с тем развитие системы экомониторинга и расширение объема полевых исследований представляются важными направлениями совершенствования оценки экологической безопасности препаратов, полагает она.



Аклонифен, пендиметалин и хлорантранилипрол имеют документально подтвержденные экологические опасности, знает Алексей Клецко. Но утверждение о «существенном вреде» нельзя трактовать как доказанный факт при любом применении, считает он. Риск зависит от дозы, культуры, почвы, климата, близости водных объектов, технологии внесения и соблюдения регламентов. Так, аклонифен опасен прежде всего рисками для водных организмов, возможной биоаккумуляцией и переносом с частицами почвы. Например, в ЕС он на дату проверки не был запрещен, а одобрен до 31 октября 2026 года и отнесен к кандидатам на замещение. Пендиметалин характеризуется стойкостью в почве, склонностью к сорбции на частицах и хронической токсичностью для рыб. EPA (Environmental Protection Agency) относила его к Group C — possible human carcinogen — на основании данных об опухолях щитовидной железы у крыс. Хлорантранилипрол имеет низкую токсичность для млекопитающих и пчел, но высокую — для водных беспозвоночных и в окружающей среде, рассказывает эксперт.



Главный инструмент при работе с данными действующими веществами — управление экспозицией, а не автоматический запрет, считает Клецко. «Для всех трех веществ необходимы строгое соблюдение регламентов, отказ от внесения перед сильными осадками и при ветре, от профилактического применения “на всякий случай”, защитные буферные полосы вдоль водных объектов, калибровка опрыскивателей, снижение сноса рабочей жидкости, точное дозирование, внедрение интегрированной защиты растений, ротация механизмов действия и переход на менее стойкие альтернативы там, где это агрономически возможно», — рекомендует он.







В частности, для аклонифена и пендиметалина особенно важны меры против эрозии и поверхностного стока: растительные буферные полосы, отказ от применения на склонах и переувлажненных почвах, минимизация переноса с частицами почвы. Для хлорантранилипрола главный фокус — защита водных беспозвоночных: расширенные водоохранные буферы, контроль дренажного стока, минимизация сноса и недопущение попадания препарата в канавы, пруды и малые водотоки. «На уровне регулирования разумный шаг — сделать такие меры обязательными для зон повышенного экологического риска, где совпадают интенсивное применение СЗР, уязвимые почвы и близость водных экосистем», — считает Клецко.



Владимир Алгинин напоминает, что все используемые в производстве пестицидов действующие вещества хорошо изучены, так как основная их масса появилась давно и уже неоднократно проверена. «От того, что производители СЗР создают различные новые комбинации этих д. в., их воздействие на окружающую среду фактически не меняется и не усиливается», — заверяет он.



При регистрации пестицидов воздействие на здоровье населения проходит оценку в Роспотребнадзоре, обращает внимание Родион Аптикаев. «Соответственно, если ведомство допускает к регистрации препарат, значит, считает его безопасным для человека», — делает вывод он.



Что касается вреда для окружающей среды аклонифена, пендиметалина, хлорантранилипрола и ряда других действующих веществ, их содержание в почве определяется нормой применения препарата, но довольно часто значительно превышает ПДК (ОДК). «Снизить содержание пестицида в почве можно только путем существенного сокращения нормы применения, что зачастую невозможно в связи с отсутствием подтверждения нужной нормы расхода результатами регистрационных испытаний, — объясняет эксперт. — Однако уместно сказать, что указанные нормативные значения носят санитарно-гигиенический характер, а их соблюдение в почве входит в сферу ответственности Роспотребнадзора». Само нормативное значение не является критерием для оценки экологической опасности пестицида, дополняет он.



В ассортименте «Щелково Агрохим» есть продукция, в составе которой присутствуют аклонифен, пендиметалин и хлорантранилипрол. По словам генерального директора компании Салиса Каракотова, все эти препараты проходят проверку на токсичность в отношении окружающей среды, а также человека и теплокровных животных. Насколько данные продукты безопасны для людей, проверяется максимально тщательно по 12 показателям в Федеральном научном центре гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана. «И согласно уже проведенным исследованиям, данная группа препаратов (в составе которых есть перечисленные действующие вещества) относится к третьему классу опасности, то есть малоопасна для человека, — утверждает руководитель. — Отсюда вывод, что они малоопасны и для окружающей среды тоже».







Тем не менее Росприроднадзор в порядке изучения возможности регистрации препаратов проводит свои токсикологические исследования на предмет безопасности препаратов для объектов окружающей среды — в частности, это касается рыбы, пчел, червей, птиц и т. д. По итогам испытаний ведомство выдает свое заключение с допуском или недопуском к регистрации. Документ Росприроднадзора по биологической эффективности и токсикологической безопасности является завершающим. При этом организация не выдает свои заключения без данных о других токсичностях. «Если бы в ФНЦ гигиены выявили превышение допустимых показателей токсичности, то Росприроднадзор и вовсе бы не принял препарат на дальнейшие исследования», — поясняет Каракотов.



Фирма «Август» на территории России имеет регистрацию только на один продукт, содержащий 200 г/л хлорантранилипрола, — Коллайдер, сообщает гендиректор компании Михаил Данилов. По его мнению, основное условие безопасности применения любых пестицидов — допуск к обращению только зарегистрированных и разрешенных препаратов. Все продукты фирмы имеют действующие свидетельства о госрегистрации и внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории страны.



«В рамках регистрационных испытаний мы предоставляем полные досье (сводные отчеты об исследованиях) для токсикологической и экологической экспертизы, — рассказывает Данилов. — Для новых д. в. (или вновь ввозимых на территорию страны) процесс также включает полный перечень санитарно-токсикологических, токсиколого-гигиенических и экологических исследований». Если же д. в. уже зарегистрировано в России, но требуется расширение области применения, предоставляются дополнительные данные. Также регистрационные испытания каждого нового пестицида включают полевые исследования биологической эффективности и экологической безопасности (это неотъемлемая часть доказательной базы безопасности препарата), которые длятся не менее двух вегетационных периодов в трех различных почвенно-климатических зонах страны.



«Агро Эксперт Груп» по состоянию на середину мая заканчивала государственную регистрацию препарата на основе хлорантранилипрола, делилась тогда директор по научно-техническому развитию компании Ольга Агапова. «Это уникальный с точки зрения спектра действия инсектицид, один из самых распространенных в мире, — говорила она. — Очень надеемся, что в ближайшее время он расширит и обогатит и наш ассортимент».



Оценка воздействия пестицида на окружающую среду и определение безопасных регламентов его применения — задачи, возложенные на государство, подчеркивает руководитель. «Вся наша продукция проходит длительную процедуру госрегистрации, включающей десятки различных предписанных порядком регистрации исследований и экспертизы федерального уровня, в том числе токсикологическую, осуществляемую Роспотребнадзором, и экологическую, проводимую Росприроднадзором», — рассказывает Агапова. Так, в рамках данных испытаний пестицидов в обязательном порядке проводят исследования токсикологии препаративной формы, гигиенических условий труда при применении препарата, влияния препарата на объекты окружающей среды, разрабатывают гигиенические нормативы — максимально допустимые уровни в продукции и предельно допустимые концентрации в различных средах. «В итоге к обращению на территории России допускаются только те пестициды, которые получили положительные заключения биологической, токсикологической и экологической экспертиз, со строгим указанием регламентов, обеспечивающих безопасность применения для человека и окружающей среды», — обращает внимание она.



Что можно улучшить

По мнению Данилова, российская система оценки безопасности пестицидов для окружающей среды и здоровья человека уже является многоступенчатой и строго регламентирована действующим законодательством. Производитель СЗР обязан пройти три экспертизы федерального уровня: биологическую (Минсельхоз России), экологическую (Росприроднадзор) и санитарно-токсикологическую (Роспотребнадзор). Полный цикл экотоксикологических исследований включает оценку острой и хронической токсичности для млекопитающих, влияния на почвенные организмы (дождевых червей, микрофлору), токсичности для гидробионтов (рыб, дафний, водорослей, высших водных растений), воздействия на полезных насекомых и паукообразных (пчел, энтомофагов), острой токсичности для птиц, персистентности (способности к разложению), миграции и аккумуляции в почве, а также в воде.



Однако, как и любая система, российская система регистрации пестицидов может совершенствоваться, говорит Данилов. По его словам, перспективными направлениями здесь являются создание единой электронной базы данных регистрационных испытаний с возможностью кросс-проверки данных по заявкам (для минимизации риска предоставления сфальсифицированных отчетов), ужесточение требований к аккредитации испытательных лабораторий и введение практики их систематических аудитов со стороны Минсельхоза, отказ от проведения бессмысленной экологической экспертизы (повторного рассмотрения проекта технической документации) в рамках регистрации пестицида на новый срок и/или расширения сферы его применения при условии отсутствия превышения экологической нагрузки.



Для совершенствования системы оценки токсичности пестицидов в части экотоксикологии необходимо разработать четкие методические указания, которые были бы утверждены Министерством сельского хозяйства, считает Каракотов. «А поскольку досье на регистрацию формирует как раз Минсельхоз, то, следовательно, при наличии таких рекомендаций не возникало бы больше никаких вопросов», — считает он.



Агапова полагает, что целесообразно было бы ужесточить требования к компетенциям организаций, допущенных к проведению исследований в рамках процедуры госрегистрации. «Должны быть установлены критерии, обеспечивающие недвусмысленную и объективную оценку, — подчеркивает она. — Данные организации должны иметь научное и материально-техническое обеспечение, аналитическое оборудование для проведения конкретных профильных исследований по соответствующим методикам, компетентных экспертов, специалистов, имеющих высшее образование по профильным специальностям». Исследования должны осуществляться по официально утвержденным аттестованным методикам, обеспечивающим точный воспроизводимый результат.



Улучшить систему целесообразно по пяти направлениям, полагает Алексей Клецко. Во-первых, ввести обязательный пострегистрационный экологический мониторинг для веществ с признаками стойкости, биоаккумуляции, подвижности или высокой токсичности для водных организмов. Во-вторых, валидировать модели на российских полевых данных. В-третьих, раскрывать неперсонализированные и некоммерческие части регистрационных досье: ключевые экотоксикологические показатели, сценарии моделирования и ограничения применения. «Кроме того, было бы хорошо ввести периодический пересмотр регистрации для веществ повышенного риска, а также связать данные ФГИС «Сатурн», продаж, фактического применения и результаты отбора проб в единую риск-карту по районам, культурам, почвам и водосборам», — рекомендует эксперт.



В действующем подходе оценки токсичности пестицидов во главу угла нужно ставить фактор целесообразности и научной обоснованности исследований, что, с одной стороны, удешевит процесс регистрации, а с другой — будет соответствовать принципу «экологической этики» (без необходимости не подвергать негативному воздействию живые организмы), уверен Родион Аптикаев. Такой подход описан в Методических рекомендациях «Экологическая оценка пестицидов», которые являются единственным научно-методическим документом по данной тематике и принят Научно-техническим советом Минсельхоза. Предлагается избирательно подходить к набору исследований, необходимых для каждого конкретного пестицида, обязательно учитывающим регламент его применения. «Так, например значительная часть пестицидов не требует проведения токсикологических исследований на всем перечне тестовых видов живых организмов», — отмечает эксперт. Что касается полевых исследований, то их целесообразно проводить только в исключительных случаях, когда расчетная оценка риска не позволяет однозначно утверждать об экологической безопасности применения пестицида, что случается достаточно редко и может быть научно обоснованно.



Необходимо менять подход к проведению регистрационных испытаний и пострегистрационного контроля, уверен Фадеев. Нужна экспертная организация, которая будет постоянно следить за качеством регистрационных испытаний, оценивать экспертные заключения и потребности в пестицидах. «И главное — это все должно быть открыто и публично, — подчеркивает он. — Кроме того, стоит наконец-то наделить Россельхознадзор полномочиями в рамках контроля оборота пестицидов: это должен быть контроль от ввоза/производства д. в. до соблюдения всех требований при внесении в полях, в том числе соблюдение установленных при регистрационных испытаниях ограничений».



«ВНИИ Экология» уже работает над совершенствованием подходов к экологической оценке пестицидов и агрохимикатов, в том числе в части расширения перечня полевых исследований, оценки поведения препаративных форм и рисков для опылителей, орнитофауны, гидробионтов и почвенной биоты, изучения накопления и долгосрочного воздействия, разработки отечественных методических подходов с учетом природно-климатических условий страны. Кроме того, в институте созданы методические рекомендации по проведению экологической оценки регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, включая методики полевых исследований поведения действующих веществ в почве, грунтовых и поверхностных водах и атмосферном воздухе, делится Марина Марченко. «Специалисты “ВНИИ Экология” считают проведение лабораторных и полевых исследований в российских почвенно-климатических условиях необходимым элементом объективной экологической оценки пестицидов», — заключает она.

