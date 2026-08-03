Обновлять нельзя ждать. В модернизации нуждается от 60 до 90% российских птицефабрик

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Отечественное производство бройлера и куриного яйца в последние годы не демонстрирует высокой доходности. Тем не менее предприятиям для стабильной работы необходимо постоянное обновление мощностей — это повышает их конкурентоспособность и качество продукции. Плюс с 2028 года для участников рынка будут действовать новые зоосанитарные требования, и устаревшие площадки просто не смогут рассчитывать на высокий статус по биобезопасности. Однако денег на модернизацию у компаний пока в основном нет. Даже крупные игроки в текущих экономических условиях не всегда находят средства для инвестирования

По оценке Agrifood Strategies, в модернизации либо реконструкции нуждается по меньшей мере 90% российских птицефабрик. Бум развития птицеводства в стране пришелся на 2004-2017 годы, в момент начала реализации национального проекта по развитию сельского хозяйства. При этом более 60% проектов отрасли в рамках реализации данной программы предполагали модернизацию существующих объектов, построенных еще в СССР. Зачастую инвесторы, обновлявшие старые птицефабрики, добавляли к уже действующим мощностям элементы инфраструктуры, которых не хватало для вертикальной интеграции, например инкубаторы, убойные цеха или птичники, кормовые заводы. «Предприятий же, построенных в России с нуля с учетом более современных реалий в части технологий и биозащиты, всего около 30-40%», — считает президент компании Альберт Давлеев.

Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев полагает, что в модернизации и дооснащении нуждается порядка 60% отечественных птицеводческих производств. Однако речь идет не о полной реконструкции, а именно о точечном обновлении — приведении отдельных участков в соответствие с современными требованиями.