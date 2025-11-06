Томские ученые увеличили урожайность крупнейшего в России сада жимолости

Предложенная схема внесения макроэлементов увеличила урожайность жимолости на 10% Pixabay

Ученые Высшей инженерной школы агробиотехнологий (ВИША) и Биологического института Томского государственного университета (БИ ТГУ) в сотрудничестве с сельхозпредприятием «Северный сад» разработали программы подкормок для крупнейшего в России сада жимолости интенсивного типа. Предложенная схема внесения макроэлементов увеличила урожайность на 10%, сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе ТГУ.



«Северный сад» — томский производитель жимолости, смородины, облепихи и других ягод. С 2019 по 2021 год компания создала крупнейший в стране сад жимолости интенсивного типа площадью 100 га. В 2022-м был получен первый урожай, в этом году «Северный сад» собрал 87 т ягод.



По словам исполнительного директора и руководителя проекта «Северный сад» Виктора Карпова, в последние годы темпы промышленного производства жимолости растут, появляются промышленные сорта. Компания обратилась к ВИША и БИ ТГУ, чтобы оптимизировать программы питания жимолости: подобрать удобрения, их концентрацию, адаптировать под состав воды, климат, жизненный цикл растения, поскольку от этого зависит успех уборки ягоды и ее хранения. «Наша главная задача — это механизированный сбор и минимизация затрат на выращивание, — отмечает Карпов. — Поэтому ягода должна быть крепкая, хорошо держаться на кустах. В определенный момент она должна осыпаться. Желательно, чтобы стенка ягоды была плотная. Питание на все это влияет».



Команда ВИША и научные специалисты кафедры сельскохозяйственной биологии Биологического института ТГУ в течение прошлого года исследовали и оптимизировали минеральное питание синеплодной жимолости, работали на экспериментальном и контрольном участках по 8 га на полях «Северного сада». Программы питания, включающие калий, фосфор, азот, сравнивались по показателям роста, развития, урожайности и качества плодов.



«Летом 2024 года мы испытали схемы фертигации — внесения жидких удобрений во время полива растений — с повышенным уровнем элементов минерального питания, — рассказывает руководитель научной группы, доцент кафедры сельскохозяйственной биологии БИ ТГУ Александр Куровский. — В результате было зафиксировано положительное влияние выбранной схемы полива на pH почвы и содержание нитратного азота в почве. Кроме того, в листьях жимолости увеличилось содержание ионов калия — одного из важнейших макроэлементов как для растений, так и для организма человека и животных. Как сырая, так и сухая масса ягод жимолости сорта Аврора в опыте была больше, чем в контроле». Итогом совместной работы стала программа питания, которая в этом году позволила увеличить массу ягод, скорость роста побегов и общую урожайность на 10%.



«Северный сад» продолжает сотрудничество с учеными, в планах компании — разработать программу питания с микроэлементами для жимолости, а также адаптировать такие программы для других ягод. При этом совместная работа решает и другие задачи, в частности — обучение студентов на реальных кейсах крупного высокотехнологичного предприятия и приобретение ими навыков, востребованных на рынке, обращает внимание исполнительный директор Дирекции ВИША Ирина Кускова. Предприятие, в свою очередь, получает конкретный экономический эффект за счет внедрения научных знаний в производство.



