разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Томские ученые увеличили урожайность крупнейшего в России сада жимолости

В этом году «Северный сад» собрал 87 тонн ягод

| Агроинвестор |

Предложенная схема внесения макроэлементов увеличила урожайность жимолости на 10%
Предложенная схема внесения макроэлементов увеличила урожайность жимолости на 10%

Ученые Высшей инженерной школы агробиотехнологий (ВИША) и Биологического института Томского государственного университета (БИ ТГУ) в сотрудничестве с сельхозпредприятием «Северный сад» разработали программы подкормок для крупнейшего в России сада жимолости интенсивного типа. Предложенная схема внесения макроэлементов увеличила урожайность на 10%, сообщили «» в пресс-службе ТГУ.

«Северный сад» — томский производитель жимолости, смородины, облепихи и других ягод. С 2019 по 2021 год компания создала крупнейший в стране сад жимолости интенсивного типа площадью 100 га. В 2022-м был получен первый урожай, в этом году «Северный сад» собрал 87 т ягод. 

По словам исполнительного директора и руководителя проекта «Северный сад» Виктора Карпова, в последние годы темпы промышленного производства жимолости растут, появляются промышленные сорта. Компания обратилась к ВИША и БИ ТГУ, чтобы оптимизировать программы питания жимолости: подобрать удобрения, их концентрацию, адаптировать под состав воды, климат, жизненный цикл растения, поскольку от этого зависит успех уборки ягоды и ее хранения. «Наша главная задача — это механизированный сбор и минимизация затрат на выращивание, — отмечает Карпов. — Поэтому ягода должна быть крепкая, хорошо держаться на кустах. В определенный момент она должна осыпаться. Желательно, чтобы стенка ягоды была плотная. Питание на все это влияет».

Команда ВИША и научные специалисты кафедры сельскохозяйственной биологии Биологического института ТГУ в течение прошлого года исследовали и оптимизировали минеральное питание синеплодной жимолости, работали на экспериментальном и контрольном участках по 8 га на полях «Северного сада». Программы питания, включающие калий, фосфор, азот, сравнивались по показателям роста, развития, урожайности и качества плодов.

«Летом 2024 года мы испытали схемы фертигации — внесения жидких удобрений во время полива растений — с повышенным уровнем элементов минерального питания, — рассказывает руководитель научной группы, доцент кафедры сельскохозяйственной биологии БИ ТГУ Александр Куровский. — В результате было зафиксировано положительное влияние выбранной схемы полива на pH почвы и содержание нитратного азота в почве. Кроме того, в листьях жимолости увеличилось содержание ионов калия — одного из важнейших макроэлементов как для растений, так и для организма человека и животных. Как сырая, так и сухая масса ягод жимолости сорта Аврора в опыте была больше, чем в контроле». Итогом совместной работы стала программа питания, которая в этом году позволила увеличить массу ягод, скорость роста побегов и общую урожайность на 10%.

«Северный сад» продолжает сотрудничество с учеными, в планах компании — разработать программу питания с микроэлементами для жимолости, а также адаптировать такие программы для других ягод. При этом совместная работа решает и другие задачи, в частности — обучение студентов на реальных кейсах крупного высокотехнологичного предприятия и приобретение ими навыков, востребованных на рынке, обращает внимание исполнительный директор Дирекции ВИША Ирина Кускова. Предприятие, в свою очередь, получает конкретный экономический эффект за счет внедрения научных знаний в производство. 

Больше новостей АПК - в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти