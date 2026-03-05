Ученые Санкт-Петербурга получили телят с уникальной генетикой

Лаборатория способна создавать животных с заданными характеристиками, которые позволят вывести российское племенное животноводство на принципиально новый уровень Елена Долбунова

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины представил журналистам телят, полученных методом экстракорпорального получения эмбрионов. Их отец — геномно-оцененный бык голштинской породы из США с индексом TPI 3490, мать — корова-рекордистка Ленинградской области с удоем более 14 тыс. кг за лактацию. Технология экстракорпорального получения эмбрионов (IVP) позволяет получать и культивировать эмбрионы в лабораторных условиях с генетической оценкой до переноса реципиенту. Это ускоряет селекцию до 40% и позволяет целенаправленно формировать высокопродуктивное поголовье.



При успешной имплантации теленок с заданными характеристиками появляется на свет через 278 дней. Рождение таких телят — результат многолетней системной работы. «Мы целенаправленно выстраивали компетенции: от геномной оценки и селекционных подборов до эмбриологии и криоконсервации. Сегодня наша лаборатория способна создавать животных с заданными характеристиками, которые позволят вывести российское племенное животноводство на принципиально новый уровень», — отметил ректор СПбГУ ветеринарной медицины Кирилл Племяшов. Технология IVP позволяет не только существенно ускорить селекционные процессы, благодаря ей можно подсаживать готовые эмбрионы коровам, забракованным с точки зрения продуктивности, для вынашивания теленка, отметил он.



Проект реализуется при поддержке федерального Минсельхоза в рамках консорциума вузов. Направление курирует советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамцева. Работу по получению теленка выполнила научная школа профессора Племяшова совместно со специалистами племенного завода «Бугры». Заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко подчеркнул, что регион является одним из лидеров по производству молока. Средний надой в 2025 году составил более 10,5 тыс. кг/гол., а в лучших хозяйствах области — до 15,5 тыс. кг. «Мы понимаем, что фактически, можно увеличить на 30% объем производства молока в регионе на тех площадях, которые на сегодняшний день есть», — подчеркнул чиновник.



Для того, чтобы предприятия могли получать хорошие экономические показатели, необходимы животные, которые давали бы молоко с заданными параметрами в части качества и продуктивности. И получить таких животных можно как раз с помощью технологии экстракорпорального получения эмбрионов. Гендиректор племенного завода «Бугры» Виктор Локтионов отметил, что предприятие давно сотрудничает с СПбГУ ветеринарной медицины, помогая в промышленных условиях масштабировать передовые разработки ученых. «Это наш вклад в развитие не только своего предприятия, но и в целом молочной отрасли — как в Ленобласти, так и в России», — добавил он.



