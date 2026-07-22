Госдума приняла закон о реформе системы госрегистрации пестицидов

Pixabay

Эффективность закона во многом будет зависеть от дальнейших нормативных изменений.



Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который выводит организацию регистрационных испытаний и проведение экспертиз пестицидов и агрохимикатов из Минсельхоза и передает эти полномочия в подведомственное ему ФГУП. Оно же теперь будет утверждать программы испытаний, а также проверять тарные этикетки на пестициды и агрохимикаты, присваивать им регистрационные номера и размещать эту информацию на своем сайте. За агроведомством при этом сохраняются нормативное регулирование и принятие решений о регистрации. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.



Авторы законопроекта считают, что это решение позволит выстроить для заявителей единую точку взаимодействия на всех этапах. Также законопроект направлен на устранение пробелов в законодательстве в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Принятие документа позволит усовершенствовать процедуру госрегистрации пестицидов и агрохимикатов, урегулировать процессы их регистрационных испытаний, в том числе исследования для минимизации вероятности ошибок процедуры госрегистрации, говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Принятие закона радикально меняет процедуру государственной регистрации пестицидов, но его эффективность во многом будет зависеть от дальнейших нормативных изменений, прокомментировал «Агроинвестору» глава Агентства плодородия Антон Фадеев. «После неоднократных переносов закон был принят Госдумой до окончания ее полномочий. Эти изменения были пролоббированы отечественными производителями пестицидов; их необходимость постоянно обозначали в публичном поле как производители, так и отраслевой союз, — отметил Фадеев. — Их главные аргументы — высокая стоимость регистрации (до 100-150 млн руб. за один пестицид) и длительные сроки регистрации (порядка пяти лет). При этом неоднократные запросы Агентства плодородия с просьбой предоставить подтверждения этих сумм и сроков были проигнорированы».



По словам Фадеева, такая стоимость и сроки регистрации возможны в единичных случаях, например при первичной регистрации пестицидов на основании абсолютно нового действующего вещества. В среднем регистрация стоит около 15-20 млн руб., а срок при грамотном выстраивании регистрационных процедур составляет 2,5 года, уточняет он.



Фадеев выделил основные положения закона, которые заслуживают особого внимания. Все полномочия по регистрации передаются в подведомственный Минсельхозу ФГУП, по всей видимости — Всероссийский научно-исследовательский институт химических средств защиты растений. «Сомневаюсь, что такие полномочия достанутся кому-то еще», — говорит глава Агентства плодородия. Взаимодействие регистрантов будет происходить только через ФГУП, а не напрямую с экспертными организациями, как раньше. Это, по словам эксперта, приведет к систематизации стоимости проведения испытаний и исключит из оборота посредников, а также позволит сформировать единую стоимость на рынке. Предполагается, что ФГУП будет утверждать программы регистрационных испытаний и экспертизы результатов регистрационных испытаний. Однако для того, чтобы исключить нынешний формальный процесс утверждения, потребуются изменения приказов Минсельхоза, обращает внимание Фадеев. «Перечень исследований будет устанавливаться Минсельхозом по согласованию с Роспотребнадзором и Росприроднадзором, что позволит получить определенность в объеме испытаний, но главное, чтобы этот перечень был "живым" и корректировался с учетом выявления новых опасностей для человека и окружающей среды», — подчеркивает он.



«Эти изменения радикально меняют процедуру государственной регистрации. И дело даже не в том, что регистранты получат определенность в стоимости и сроках, а в том, что процесс регистрационной оценки переходит из отдела Минсельхоза, где нет сотрудников, способных квалифицированно анализировать пестициды и результаты испытаний, в профильный институт, специализирующийся на пестицидах. Но все будет зависеть от ведомственных приказов, которые будут приняты на основании этих изменений. Если все останется, как и было, то все изменения будут обречены на провал», — резюмировал Фадеев.

