У вас в руках — специальный номер, где мы подытоживаем 2016 год и подводим промежуточные итоги сезона-2016/17. Чтобы сделать его, редакция агрегировала (проанализировала и опросила) больше ста источников: от госведомств, аналитических центров, консалтинговых компаний и научных организаций до агрохолдингов и сельхозпредприятий. В статьях — объективные результаты года: АПК в макроэкономическом контексте, ключевые товарные агрорынки, крупнейшие сделки и инвестпроекты. На стр. 6 — «События года», заменившие обычный событийный раздел с заметками. Это скорее публицистика, чем аналитика. Здесь мы сознательно отступаем от контентно нейтрального формата, которому следуем с самого начала (кстати, в декабре — 14 лет нашему проекту). Будем следовать и дальше непреложному правилу деловой журналистики: давать слово рынку и публиковать оценочную экспертизу, проверяя факты, но не высказывать мнения редакции нигде, кроме этой полосы. Но вот в декабрьском номере таких полос еще двенадцать — по числу месяцев в году. «События года» — выбор редакции, и написаны они нашими редакторами, которые знают и чувствуют рынок как минимум не хуже иных аналитиков. И если, например, сделку года мы выбирали по сумме, а рынки, которые описываем в статьях, — по их месту в структуре агропроизводства (стр. 32 и 40), то здесь нет объективного критерия. Просто посоветовались и решили. Так мы понимаем рынок и считаем, что без этих событий завершающийся год был бы для АПК другим.

Отрасль неплохо поработала в уходящем году, заработав устойчивый рост — по разным оценкам, он составит от 3% до 5%. Красивая цифра и по отношению к ВВП страны, который ждет сокращение до 1%, и даже на фоне благополучных «нулевых» годов экономического роста России, когда сельхозпроизводство прибавляло в среднем по 2,3% за год. Плюс 3% по 2016 году — это не только шанс на рекордный финансовый результат агросектора, но и вклад отрасли в замедление темпов инфляции и падения национальной экономики. Макроэкономисты любят напоминать, что доля АПК в валовом продукте — всего лишь около 4%. Это такой фискально-бухгалтерский подход, хотя цифра, конечно, верная. Но если смотреть стратегически, то «аграрная доля», по моим примерным прикидкам, тянет процентов на 20. Уж если мерить долями, то нужно учитывать, во-первых, производство продовольствия, выпускаемого из отечественного агросырья. Во-вторых, отрасли, производство в которых напрямую связано с АПК, и соответствующие рабочие места. Это промышленность в части, ориентированной на агропотребителей (сельхоз- и пищевое машиностроение, индустрия химии и удобрений, выпуск стройматериалов и многое другое), оптовый и розничный продуктовый ритейл, транспорт. В-третьих, финансовые услуги, и в первую очередь — проектное, инвестиционное и оборотное финансирование. Конечно, агросектор для банков тот еще клиент, но ведь и растущих историй в России с начала рецессии остается всего ничего. Историй, в отличие от нефтянки и газа, нуждающихся в расширенном кредитовании, без которого банк перестает быть банком, так как просто сидит на деньгах. Это АПК, химпром и отчасти — обрабатывающая промышленность (суть ОПК, оборонка). Всё.

В 2017 году мы ждем сохранения экономического роста АПК, хотя есть другие оценки — от небольшого минуса до «около нуля». Итог зависит от ключевой переменной — урожая зерновых и зернобобовых. Еще один рекорд пока не просматривается, но понятно, что при уровне в 100 млн тонн агросектор уже точно растет. Вопрос только в том, насколько. Мы в любом случае ставим на умеренный рост. Он считается в деньгах, а у нас устойчиво развиваются бизнесы с добавленной стоимостью, в отличие от урожаев, не подверженные сезонности — мясо, яйцо, тепличное овощеводство, сохраняется уровень производства молока, растет выпуск таких молочных продуктов, как сыр. Заведомый провал, то есть сокращение сельхозпроизводства, будет только в случае неурожая (80 млн тонн и меньше), падения мировых цен на базовые агрокультуры, сильного укрепления рубля либо комбинации этих факторов. Однако ценового провала пока не просматривается. Монетарная стратегия политических властей и ЦБ ориентирована на умеренно слабый рубль. Неурожая отраслевые аналитики тоже пока не ждут.

Более определенные отраслевые сценарии развития АПК можно станет составлять в апреле-мае 2017 года, после подведения итогов выхода из зимы и понимания картины ярового сева.