954 тыс. т зерна урожая 2016 года на более чем 9,1 млрд руб. было закуплено в госфонд с 19 августа по 19 декабря
Фото: Легион-Медиа
Фото: Легион-Медиа
Урожай-2016 стал рекордным
В 2016 году Россия собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых агрокультур — 119,1 млн т в весе после доработкиАгроинвестор, февраль 2017
Впервые в истории сбор пшеницы составил 73,3 млн т против 61,8 млн т в 2015-м. Лидером по зерну в целом стал Краснодарский край, где получили почти 14,7 млн т (здесь и далее данные по регионам — в бункерном весе), в том числе 8,9 млн т пшеницы. По урожаю последней Кубань незначительно обогнали аграрии Ростовской области, где собрали около 9 млн т.
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