

Впервые в истории сбор пшеницы составил 73,3 млн т против 61,8 млн т в 2015-м. Лидером по зерну в целом стал Краснодарский край, где получили почти 14,7 млн т (здесь и далее данные по регионам — в бункерном весе), в том числе 8,9 млн т пшеницы. По урожаю последней Кубань незначительно обогнали аграрии Ростовской области, где собрали около 9 млн т.