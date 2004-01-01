40% хлеба производится без надлежащего контроля
Фото: М. Стулов
Фото: М. Стулов
Россия на основной диете: какие факторы влияют на динамику производства продовольствия
По итогам 2016 года Росстат зафиксировал противоречивые тенденции в производстве продуктов питания. В то время как одни группы товаров продемонстрировали довольно существенный рост, другие оказались в минусе. Интриги добавляет то, что в некоторых случаях объяснить увеличение или снижение объемов производства колебаниями спроса довольно сложноЕвгений Гайва
Агроинвестор, март 2017
Заметный рост продемонстрировала мясная промышленность. Мяса и субпродуктов без учета мяса птицы, по данным Росстата, было произведено 2,6 млн т — на 12% больше, чем по итогам 2015 года. При этом личное потребление в этих категориях росло скромнее. Согласно тому же статведомству, за три квартала 2016 года оно увеличилось только на 2,4%.
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