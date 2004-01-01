

Заметный рост продемонстрировала мясная промышленность. Мяса и субпродуктов без учета мяса птицы, по данным Росстата, было произведено 2,6 млн т — на 12% больше, чем по итогам 2015 года. При этом личное потребление в этих категориях росло скромнее. Согласно тому же статведомству, за три квартала 2016 года оно увеличилось только на 2,4%.