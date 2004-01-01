

По данным рисосеющих хозяйств и перерабатывающих предприятий Краснодарского края (регион дает 80% общероссийского урожая), совокупные остатки риса-сырца по состоянию на март этого года снизились до 304,5 тыс. т, что на 63,7 тыс. т меньше, чем на аналогичную дату в 2016-м. В пересчете на рисовую крупу (с учетом более низкого качества зерна в сравнении с прошлым годом) остатки составляли 167,5 тыс. т против 239,4 тыс. т годом ранее.