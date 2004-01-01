По мнению Валериана Серков из Пензенского НИИСХ, для увеличения посевов технической конопли в промышленных целях и исключения возможности преследования сельхозпроизводителей следует разработать и утвердить методики определения количественного содержания ТГК в растениях конопли. Эти методики должны позволять проводить дифференциацию наркотических сортов культуры от безнаркотических, что исключит отнесение к наркотическому средству каннабис (марихуана) верхушечной части растений (даже с цветами или плодами) сортов конопли, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию. Также необходимо срочно инициировать разработку и финансирование Государственной целевой программы, направленной на возрождение отечественного коноплеводства, которая будет координировать взаимодействие всех отраслей народного хозяйства, нуждающихся в сырье из конопли, а затем уже привлечь частных инвесторов, так как частный бизнес не сможет оперативно и в полном объеме восстановить и наладить динамичную деятельность отрасли, подчиненную государственным интересам, считает эксперт. Также на повестке дня стоит задача государственной важности по формированию стратегической независимости России — обеспечить собственным качественным сырьем ключевые, в том числе социально ориентированные, отрасли промышленности, поддерживает коллегу Татьяна Сухорада из Краснодарского НИИСХ им. П. П. Лукьяненко. «Мы считаем, что возрождение коноплеводства принесет огромные дивиденды нашему государству, укрепит его экономическую состоятельность и обороноспособность, создаст дополнительные рабочие места и расширит выпуск экологически чистой продукции народного потреблении, в целом оздоровит и улучшит качество жизни населения страны», — не сомневается она. По мнению экспертов, необходима планомерная и целенаправленная государственная поддержка данного сектора экономики. Для этого есть все необходимые предпосылки, поясняет Серков. Перспективность реанимирования отрасли коноплеводства в России обусловлена следующими обстоятельствами: выращиваемые в России сорта технической конопли по количественным и качественным показателям способны эффективно конкурировать с аналогичной европейской продукцией, особенности выращивания растений конопли позволяют при меньшем количестве затрат различных ресурсов (в т. ч. воды) получать значительно большее количество урожая, чем при культивировании любых других сельскохозяйственных культур. Более того, коноплеводство позволяет развиваться целому ряду смежных отраслей экономики, прежде всего, сельскохозяйственному машиностроению и текстильной промышленности. Наконец, техническая конопля — рудеральное сырье, предоставляющее возможность улучшить социально-экономическую ситуацию в сельской местности. Введя в эксплуатацию заброшенные сельскохозяйственные угодья, можно обеспечить полную занятость сельского населения. Не стоит забывать и о том, что, техническая конопля — чрезвычайно полезная в севообороте культура. Она оздоравливает почву и перспективна для органического земледелия, семена конопли выполняют важные функции в рационе питания человека и кормах для животных, а использование конопляного волокна в качестве сырья для производства биокомпозитных материалов и углепластиков позволит со временем заменить стекловолокно и пластик во всех сферах промышленности, подчеркивает эксперт. Мы хотим четко отделить термины «конопля» и «марихуана» в сознании общественности, дополняет Милена Александрова. Ведь конопля — это спасение для окружающей среды и экологии. При этом никакого психотропного или опасного воздействия ненаркотическая конопля среднерусского экотипа не имеет. Конопля — прекрасное сырье для текстильной промышленности и исконно русский пищевой продукт, обладающий исключительной питательной ценностью и гипоаллергенностью. «Коноплекс» видит огромную перспективу в посевной конопле как в сельскохозяйственной культуре, поскольку даже побочные продукты ее переработки имеют огромную ценность для других сфер. В ближайшее время компания планирует запустить в эксплуатацию производственную линию по отжиму масла и производству пищевой продукции. «Для построения диалога с предприятиями из трудоемких отраслей промышленности (автомобильная, ТЭК, ЦБК и т. д. ) объемы выращивания конопли в России пока недостаточны. Но если развитие коноплеводства продолжится хотя бы в таком же темпе, то слово «коноплевод» вновь начнет звучать гордо, а не криминально», — заключает Александрова.

В 2017 году в Государственный реестр селекционных достижений РФ включено 26 сортов и гибридов безнаркотической конопли, в том числе 10 универсальных сортов, 6 зеленцовых и 10 на двустороннее использование. Культивирование этих сортов может осуществляться без лицензии как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями. Практически все площади засеваются преимущественно сортами селекции Пензенского НИИСХ. Однако материально-техническая база оставшихся единичных центров настолько слаба, что не позволяет производить семенной материал в требуемом объеме. В Краснодарском НИИСХ им. П. П. Лукьяненко селекционная работа по конопле не прекращалась ни на один год. В Государственный реестр селекционных достижений за период с 1973 по 2015 годы внесено 10 сортов и гибридов южной конопли. Сорта не повреждаются наркоманами и не нуждаются в специальной охране. По существу, создана новая культура конопли, которая имеет большое практическое значение на внутреннем и международном рынках. В настоящее время в Государственном реестре находятся 5 сортов южной конопли различного направления использования.

Согласно принятому 20 июля 2007 года Правительством РФ Постановлению № 460 «Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях, требований к таким сортам и к условиям их культивирования», в Российской Федерации разрешено культивирование в промышленных целях (за исключением производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ) только сортов конопли, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию с учетом районирования мест произрастания. В Государственный реестр вносятся только сорта, содержащие в сухой массе листьев и соцветий верхних частей растения не более 0,1% ТГК.

В 2017 году на развитие селекционно-семеноводческой деятельности в Пензенском НИИСХ выделено около 2,4 млн руб., однако, по мнению сотрудников института, этой суммы явно недостаточно. Кроме того, с этого года отменена несвязная (погектарная) субсидия. «Государство, возможно, и готово к поддержке коноплеводства, только на всех совещаниях конопля упоминается вместе с льном и всегда идет на вторых или вообще забытых позициях», — сокрушается Милена Александрова. Впрочем, наметились некоторые проблески: по инициативе Агропромышленной ассоциации коноплеводов (АПАК) Минсельхоз ввел субсидию на приобретение элитных семян конопли. Теперь фермер может компенсировать свои средства, потраченные на семенной материал элитной репродукции. На отраслевом совещании «Коноплеводство России — 2017», организованном АПАК в конце апреля текущего года, была озвучена цифра в 2,6 тыс. га. Именно на такой площади высевали коноплю в 2016 году. И хотя определенный прогресс у отрасли есть, в масштабах страны объемы пока ничтожные. В условном европейском рейтинге даже с такой площадью выращивания конопли Россия бы расположились на третьем месте после Франции (14,5 тыс. га) и Эстонии (3,5 тыс. га). Однако, как замечает Александрова, посевные площади под коноплю с 2013 года неуклонно увеличиваются.

До 1990 года в нашей стране техническая конопля занимала около 10% сельхозплощадей и приносила растениеводческой отрасли до 50% доходов. Однако в годы перестройки эта культура попала в опалу: с ней начали активную борьбу, которая привела к практически полному ее исчезновению. Сегодня конопля переживает второе рождение.



По данным Краснодарского НИИСХа им. П. П. Лукьяненко, сегодня доходы с одного гектара конопли могут достигать 250−380 тыс. руб. Для сравнения, доход с одного гектара пшеницы (при урожайности 50 ц/га) составляет 50−70 тыс. руб. Эксперты вспоминают, что еще в 1998 году на международном совещании в Санкт-Петербурге конопля была названа культурой 21 века наравне с пшеницей и соей. И это неспроста: разностороннее использование семян, волокна, костры, а также возможность получения хороших урожаев без пестицидов дает конопле целый ряд преимуществ перед другими культурами, ведь она является практически безотходной.



«Образно говоря, в дело идут «и вершки, и корешки», — рассказывает заведующая лабораторией селекции конопли Краснодарского НИИСХ им. П. П. Лукьяненко Татьяна Сухорада. — Практически любой продукт, который может быть изготовлен из дерева, хлопка или нефти (включая пластик), можно производить из конопли. Южная конопля способна за вегетационный период (115−150 дней) дать 10−15 тонн биомассы на гектар. Для примера, с одного гектара конопли можно изготовить столько же бумаги, сколько получается из 4-х гектаров леса. А конопляное полотно может заменить все другие виды тканей без добавления избыточных химических веществ, что дает положительный экологический эффект».



Под запретом

Промышленные посевы конопли были широко распространены в дореволюционной России и СССР и достигали в отдельные годы почти миллиона гектар, а экспорт пеньки и конопляного масла являлся одной из важнейших статей валютных доходов государства. Однако растения вида Cannabis sativa L. потенциально могли являться сырьем для изготовления наркотических соединений. Поэтому с начала 70-х годов ХХ века культивирование конопли посевной стало существенно сокращаться как в общемировом, так и в российском масштабах. Так, в России площади посева к 2016 году снизились более чем в 250 раз по отношению к 60-м годам прошлого века и в настоящее время не превышают 3,5 тыс. га (в основном в Центральной России и Краснодарском крае). Отказ от этой культуры можно было бы объяснить потерей к ней интереса, если бы одновременно с этим Россия не превратилась в крупного импортера натурального волокна и растительного масла. Ежегодно нашей страной закупается до нескольких миллионов тонн конопляного и джутового волокна, а импорт пищевых масел составляет около 1 млн т (в основном малоценного пальмового масла).



Кстати, за рубежом в последние годы все большее распространение получает возделывание конопли именно на медицинские (фармакологические) цели. Растение выращивают как источник ценнейшего фармакологического сырья — каннабидиола (КБД). На основе КБД создан новый класс лекарственных препаратов для эффективной медикаментозной профилактики и лечения широкого спектра социально-несовместимых и смертельно опасных заболеваний. КБД относится к классу природных каннабиноидов, но, в отличие от ТГК (тетрогидроканнабиннола), не внесен в список наркотических средств. КБД является основным компонентом каннабиноидного комплекса промышленной конопли. Как сообщили в Пензенском НИИСХ, в России в сортах технической конопли содержание ТГК не превышает 0,1%. При этом содержание КБД в российских сортах конопли посевной обычно на один-два порядка выше, чем содержание ТГК, но не превышает 2%. Ученым потребовалось несколько десятилетий для выведения сортов конопли, практически не содержащих ТГК и при этом дающих высокие урожаи пеньковолокна и семян.



Однако проблема в том, что методика определения сортовой принадлежности посевной конопли в настоящее время отсутствует, сожалеет Валериан Серков, заведующий лабораторией селекции конопли Пензенского НИИСХ. По его словам, в селекционных подразделениях, занимающихся выведением высокопродуктивных сортов безнаркотической конопли, контроль ТГК в растениях чаще всего проводится методом полевой экспресс-диагностики и/или тонкослойной хроматографии. При этом независимая экспертиза выполняется лишь в экспертных подразделениях ФСКН, МВД и Минюста, имеющих допуск к работе с наркотическими средствами. Эксперты МВД и Минюста анализируют поступившие образцы (части растений) конопли согласно методическим рекомендациям, которые предназначены не для анализа сортовой принадлежности конопли, а для анализа наркотиков, к которым растение конопли не относится. А поскольку растительные образцы конопли посевной любого сорта, внесенного в Государственный реестр селекционных достижений РФ, обладают всем комплексом признаков марихуаны, описанных в вышеуказанных рекомендациях, химическое исследование образцов всегда обнаруживает ТГК, и даже при следовом содержании существует опасность отнесения растения конопля к наркотическому средству марихуана.



«Марихуана внесена в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с российским законодательством и международными договорами. Но конопля посевная (Cannabis sativa L.) не включена в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Руководствуясь логикой, верхушки растений конопли безнаркотических сортов, разрешенных к возделыванию, вообще не должны называться марихуаной, поскольку не относятся к наркотическому средству (приготовленная смесь) и содержат законодательно разрешенное количество ТГК. Сорта разрешены к культивированию и охрана их посевов не предусмотрена в соответствии с ч. 4 ст. 2.1 ФЗ от 08.01.1998 г. », — подчеркивает эксперт.



Несмотря на это, посевы технической конопли нередко становятся предметом внимания правоохранительных органов, которые, руководствуясь результатами качественного анализа ведомственных экспертов, предлагают уничтожить посевы, поскольку в растениях обнаруживается ТГК. По словам Серкова, современные методы аналитической химии настолько чувствительны, что обнаруживают ТГК даже в стеблях и корнях конопли, которые никем и никогда не используются как сырье для получения ТГК или для наркотизации.



Поэтому аграрий, решивший заняться возделыванием конопли, должен обязательно предупредить местные правоохранительные органы, предоставив им копии документов на семена, подчеркивают эксперты. Сотрудники МВД произведут проверку образцов растения на уровень ТГК, и неприятных сюрпризов можно будет избежать.



Незаслуженно забытая

По мнению российских коноплеводов, государственные структуры от вопросов, связанных с современным коноплеводством, попросту самоустранились — Правительство уже на протяжении длительного времени игнорирует самую высокорентабельную отрасль сельского хозяйства. В результате квалифицированных специалистов, имеющих практический опыт по выращиванию конопли посевной, в стране почти не осталось, и все теоретические знания и практические приемы по возделыванию культуры можно в крайне популярном (ненаучном) варианте получить лишь из сети Интернет, причем чаще всего из узкоспециализированных ресурсов, предназначенных далеко не для технического возделывания конопли.



В России рынок коноплеводства освоен пока плохо, констатирует Милена Александрова, генеральный директор компании «Коноплекс» (выращивание и переработка технической конопли). Посевы более чем в 100 гектар имеют около 5−6 компаний, они же и занимаются переработкой — на масло и волокно. Остальные сельхозпроизводители пока только знакомятся с культурой, осваивая ее поэтапно. По данным «Коноплекс» на 2016 год, по 700 га посевов конопли приходится на Пензенскую и Мордовскую области, по 450 га — на Орловскую и Рязанскую. Еще около 225 га высевает Алтайский край, и 125 га сеют в Новосибирской области. Посевы в остальных регионах не превышают 50 га.



Одной из серьезных сложностей (помимо вышеописанных проблем), с которой придется столкнуться предпринимателям, решившим заняться выращиванием конопли, является отсутствие качественного семенного фонда. «На «сером» рынке семян множество предложений, — поясняет Александрова, — но ответственность за их сортовые и посевные характеристики, такие как безнаркотичность и всхожесть, несет продавец. Чтобы не рисковать, лучше всего приобретать семена у НИИ и специализированных семеноводческих хозяйств». По ее словам, на сегодняшний день в России осталось только три НИИ (Пензенский, Чувашский и Краснодарский НИИСХ), которые прикладывали все свои силы и ресурсы, чтобы сохранить семенной материал безнаркотической конопли. «К сожалению, три года назад скончался выдающийся чувашский коноплевод, Геннадий Степанович Степанов, и теперь в Чувашии просто некому заниматься поддержанием сортов конопли. Более того, в сельскохозяйственных академиях коноплеводство не включено в программу образования, поэтому теперь только два института располагают полными и достоверными знаниями о конопле», — сетует специалист.



Технические сложности

Вообще же, конопля — неприхотливая культура, прекрасно растущая в среднерусской полосе, рассуждает Александрова из «Коноплекс». Она не нуждается в множестве минеральных удобрений, практически не подвержена вредителям, растет в короткий световой день. Основная сложность — в уборке урожая. Если посевные работы можно провести с помощью стандартной техники, то уборку лучше всего осуществлять с помощью специализированных коноплеуборочных комбайнов. Но в отечественном машиностроении подобной техники нет, поскольку отрасль невелика, а зарубежная техника неоправданно дорогая. К тому же нет гарантии, что она сможет качественно собрать урожай конопли с наших полей, замечает специалист.



Действительно, самым слабым звеном выращивания конопли является уборочная техника. По словам экспертов, уборочные комплексы, состоящие из коноплежатки ЖК-2,1 и коноплемолотилки МЛК, производства «Бежецксельмаш» давно изжили себя из-за низкой производительности (до 5 га в день), кроме того, с 1995 года прекращено их производство, поскольку площади посевов сократились, и заказы на технику не поступали. Ко времени уборки южная конопля вырастает до 3−4 метров, а специальной техники, способной справиться с растениями такого размера, в России нет. В экономически развитых странах приняты к производству принципиально новые высокопроизводительные комбайны, однако их стоимость составляет около 30 млн руб. Научным учреждениям, занимающимся первичным семеноводством культуры, приобрести такую дорогостоящую технику невозможно.



Компания «Коноплекс» решила вопрос с уборкой конопли собственными силами, слегка изменив технологию. «Поскольку уборочная техника для конопли в дефиците, мы намеренно сделали широкорядный сев, для того чтобы обычный зерноуборочный комбайн после ряда доработок и установки дополнительного оборудования мог собрать урожай без потерь, — поделилась Александрова. — В этом году мы ввели в оборот уже более 2 тыс. га, изменили параметры сева и обновили парк техники».



Наиболее эффективные методы скашивания и теребления конопли

и т. д.

По данным ФГБНУ ВНИИМЛ (г. Тверь), при уборке конопли наибольшее распространение получили роторные косилки, чуть менее популярны ножевые. Агрегаты, предназначенные для скашивания и обмолота этой культуры, есть у многих производителей сельхозтехники:, DEUTZ FAHR, «Гомсельмаш», New Holland,, CASEВсе они оснащены навесными косилками с ножами, которые работают с высокой скоростью резки.