Ветер перемен: изменение климата в России

Можно сколько угодно рассуждать, что изменение климата — миф, что данных для утверждений об изменениях погоды еще недостаточно, потому что человечество наблюдает за ней всего лишь в районе века, но факт остается фактом: в последние несколько десятилетий стало заметно теплее. Это относится и к России, причем данные самые что ни на есть официальные