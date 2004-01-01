Производство премиксов к 2020 году увеличится менее чем на 6%



Ситуация с сырьевой базой премиксных заводов за последние годы мало изменилась, и в этом заключается главная проблема отрасли, считает президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев. Например, по витаминам сектор 20 лет «сидит на импортной игле». Хотя была разработана программа по биотехнологиям, предприниматели не берутся за такие проекты, считая их рискованными, отмечает эксперт. При этом из-за резкого удорожания витаминов на мировом рынке доля премиксов в стоимости комбикормов стала «очень заметной».