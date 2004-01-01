 Производство премиксов к 2020 году увеличится менее чем на 6% — Агроинвестор
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Аналитика
Производство премиксов к 2020 году увеличится менее чем на 6%
Агроинвестор
Агроинвестор
апрель 2018
По оценке Союза комбикормщиков, в 2017 году выпуск премиксов в России составил 374 тыс. т, в том числе 210 тыс. т пришлось на долю продукции для птицы, 87 тыс. т — для свиней, 76 тыс. т — для КРС. К 2020 году производство увеличится до 395 тыс. т
журнал «Агроинвестор»
апрель 2018
Фото: Д. Абрамов


Ситуация с сырьевой базой премиксных заводов за последние годы мало изменилась, и в этом заключается главная проблема отрасли, считает президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев. Например, по витаминам сектор 20 лет «сидит на импортной игле». Хотя была разработана программа по биотехнологиям, предприниматели не берутся за такие проекты, считая их рискованными, отмечает эксперт. При этом из-за резкого удорожания витаминов на мировом рынке доля премиксов в стоимости комбикормов стала «очень заметной».

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