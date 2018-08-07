 Свеклосахарная отрасль остается в кризисе. Цены на сахар в сезоне-2018/19 могут быть еще ниже, чем в предыдущем сельхозгоду — Агроинвестор
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Аналитика
Свеклосахарная отрасль остается в кризисе. Цены на сахар в сезоне-2018/19 могут быть еще ниже, чем в предыдущем сельхозгоду
Инна Ганенко
Агроинвестор
7 августа 2018
Сезон-2017/18 как для производителей, так и для переработчиков сахарной свеклы стал провальным. Перепроизводство сахара обрушило рынок, и даже активизировавшийся экспорт не смог значительно поддержать цены. В наступившем сельхозгоду сохранятся такие же тенденции, несмотря на то, что сбор свеклы может сократиться. Выработка сахара пока оценивается в 6−6,3 млн т
журнал «Агроинвестор»
август 2018
Фото: Shutterstock


В середине июля ситуация с будущим урожаем сахарной свеклы в России складывалась неоднозначная. Несмотря на задержку сева на одну-три недели во всех регионах страны, в центре отставания в росте сладкого корня практически не наблюдалось, рассказывает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. А вот в регионах Волга-Урала и на Алтае темпы ежесуточного прироста массы корня и ботвы были ниже, чем в это же время в 2017 и 2016 годах. Но самые большие проблемы на тот период испытывал юг страны, особенно на севере Краснодарского края и в Ростовской области: из-за засухи свекла отставала по всем параметрам. «Конечно, есть некоторая вероятность, что пройдут дожди и агрокультура сможет хотя бы частично восстановить показатели, но, скорее всего, такая ситуация приведет к более позднему старту сезона переработки, — отмечал эксперт. — Задержка по южным регионам может составить до двух недель». В то же время, даже несмотря на эти сложности, большого провала по сбору ожидать не приходится. Основное производство агрокультуры — около 63% — сосредоточено в центре страны, а там проблем с урожаем не прогнозируется.

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