В ближайшей перспективе кукуруза может стать товаром номер два на зерновом рынке. Ее производство увеличится и по объемам превысит сбор ячменя. В этом году урожай первой уже вырос на 7% по сравнению с прошлым годом — до более чем 14 млн т (и сбор ее все еще продолжается), а второго прибавил почти 4% — до 18,2 млн т. Такими оценками на XVI ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2016», организованной «Агроинвестором», поделился гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

«Структура производства зерна будет постепенно меняться. Пшеница, конечно, останется главной агрокультурой, а вот ячмень, который сейчас на второй позиции по объемам, уступит место кукурузе, — отметил эксперт. — В структуре экспорта они уже поменялись местами: в сезонах-2013/14 и 2015/16 ячменя было вывезено меньше, чем кукурузы». В этом сельхозгоду ожидается такая же ситуация.

По прогнозу Петриченко, общий валовый сбор зерна в этом году составит 118,4 млн т. В том числе собран рекордный объем пшеницы — 72,3 млн т (+17% к 2015-му). Основную прибавку урожаю агрокультуры обеспечила озимая пшеница, производство которой увеличилось более чем на 8 млн т по сравнению с прошлым годом, до 50,6 млн т. Почти на треть вырос сбор зернобобовых — до 3 млн т, на четверть прибавили объемы ржи — до 2,6 млн т, риса — на 6,5% — до почти 1,2 млн т.