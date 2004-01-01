За 11 месяцев 2016 года потребительские цены в России выросли на 5%. Как говорится в сообщении Росстата, в ноябре, как и в октябре, рост составил 0,4%. Годом ранее ноябрьская потребительская инфляция находилась на уровне 0,8%, 11-месячная — на уровне 12,1%. В годовом выражении инфляция в ноябре продолжила снижаться, составив 5,8% против 6,1% в октябре. По итогам 2016 года Минфин и Минэкономразвития прогнозируют сохранение инфляции на уровне 5,8%, с последующим ее снижением в 2017 году до 4%.

Как и в прошлом месяце, в ноябре наибольший рост цен наблюдался в группе продовольственных товаров — 0,7% (в октябре 2016-го — 0,8%), по сравнению с ноябре 2015-го они выросли на 5,2%. Цены на плодоовощную продукцию в ноябре поднялись на 2,5%, однако по сравнению с ноябрем 2015-го в среднем они по-прежнему ниже (на 1,5%). Среди плодоовощной продукции в Росстате отметили существенный рост цен в ноябре на свежие огурцы и помидоры — на 31,2% и 25,7% соответственно, картофель подорожал на 3%, лук репчатый — на 1,2%.

Молоко и молочная продукция за месяц подорожала на 1,4% (в годовом выражении рост на 9,2%). Сливочное масло за месяц поднялось в цене на 4,3% (в годовом выражении рост на 17,7%), яйца куриные — на 3,9% (на 1,9% в годовом выражении), мясо и птица — на 0,3%, при этом цены на свинину снизились на 0,4%, на баранину — на 0,2%. Кроме того, для потребителя цены падают на сахар-песок (на 2,8%), а также крупы и бобовые (на 1%).

Как указывают аналитики Центробанка, хороший урожай продолжает оказывать понижательное давление на цены соответствующих товаров, например, таких как сахар и крупы. С другой стороны, наблюдается ускорение роста цен на те товары, которые прежде обеспечивали замедление инфляции, в частности мясо, а рост цен на мировых рынках приводит к росту цен на молочную продукцию и сливочное масло.

В целом же, как отмечает аналитик ВТБ 24 Тимур Хайруллин, уровень инфляции в России продолжает снижение: по итогам этого года он будет менее 6%, что более, чем в два раза ниже прошлогоднего показателя. «В следующем году, при сохранении повышенной ключевой ставки ЦБ и ограниченном спросе, рост потребительских цен может оказаться рекордно низким за историю России (в пределах 4−5%)», — сказал он «Агроинвестору». В то же время темпы роста цен на продовольственные товары в первой половине 2017 года сохранятся, говорится в прогнозе Минэкономразвития, опубликованном ранее. «Это будет обусловлено выравниваем ценовых перекосов на отдельных товарных рынках, возникших после значительного снижения цен в 2016 году», — полагают в Минэкономразвития. Однако во втором полугодии влияние этого фактора будет исчерпано, и рост цен начнет замедляться. «Однако темпы замедления роста цен будут весьма умеренными на фоне ожидания более низких по сравнению с 2016 годом объемов урожая», — отмечается в прогнозе Минэкономразвития. Кроме того, на продовольственную инфляцию также будет влиять рост цен на мировых рынках: МВФ прогнозирует рост мировых цен на продовольственные товары в 2017 году на 0,2%.