За десять месяцев 2016 года продовольственная инфляция в России составила 3,2% по сравнению с уровнем конца декабря 2015 года, снизившись более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с январем-октябрем 2015 года в этом году цены на продовольственные товары выше на 6,2%.

Как демонстрируют данные Росстата, больше всего в 2016 году дорожал чеснок, цены на который за январь-октябрь 2016 года выросли на 44,29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором и третьем местах — лимоны (+37,32%) и перец черный (горошек) (+28,83%), за ними следуют сухофрукты (+23,36%) и крупа гречневая-ядрица (+20,61%). В первую десятку продуктов-лидеров продовольственной инфляции также вошли шоколад (+20,56%), сельдь (+20,15%), подсолнечное масло (+18,86%), карамель (+18,21%) и оливковое масло (+17,76%).

Среди потребительских товаров, демонстрирующих двузначные темпы роста цен, в основном, продукты, которые поступают по импорту (лимоны, черный перец, оливковое масло), а также те, цены на которые существенно зависят от экспортных цен и курса рубля (подсолнечное масло), отметила начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «В основном, в числе лидеров те товары, цены на которые в 2015-м начали резко расти именно со второго-третьего квартала, а не с самого начала года», — сказала «Агроинвестору» эксперт. По ее словам, в настоящее время цены на продовольственном рынке благодаря относительной стабилизации курса рубля и слабой динамике мировых цен растут медленнее, чем в последние два года, поэтому в списке товаров-лидеров по росту цен в ближайшее время новых позиций с двузначными темпами роста появиться не должно. «Напротив, должны подешеветь сахар, а изделия с существенной долей сахара в себестоимости (кондитерские изделия, например) перестанут расти в цене. То же касается отдельных видов круп», — добавила Снитко.

Что касается продуктов, цены на которые, несмотря на инфляцию, в 2016 году падали, то здесь лидирующее место занимает картофель, подешевевший за первые десять месяцев этого года 25,08% по сравнению с январем-октябрем 2015 года. В первую пятерку дешевеющих продуктов вошли и другие овощи «борщевого набора» — морковь (-22,15%), лук репчатый (-21,92%), капуста белокочанная (-21,91%) и свекла столовая (-14,35%).

Как пояснил гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев, основной фактор снижения цен на данные овощи — это хороший урожай в прошлом году. «По картофелю урожай был очень большой, и с осени прошлого года началось снижение цены на картофель. И если до этого у нас каждый год происходил рост, начиная с августа по март-апрель, то в прошлом году даже если рост и был, то он был очень незначительный, связанный с хранением. Дефицита же этой продукции не было вообще», — сказал «Агроинвестору» Морев. В этом сельхозгоду, по его словам, ситуация будет похожая. «В этом сельхозгоду погода была благоприятной, и мы видим хороший урожай практически по всем культурам. Поэтому, возможно, мы и не увидим большого снижения цены, однако она будет оставаться примерно на одном уровне», — спрогнозировал Морев.

Среди дешевеющих продуктов также оказались свинина (-4,31%) и куры охлажденные и мороженые (-2,41%). По словам Морева, здесь падение цены связано в том числе со снижением себестоимости сырья и кормов из-за хорошего урожая. «Плюс вводится все больше производственных объектов, соответственно спрос давит на предложение. И это позволяет нам предполагать, что цены на свинину в ближайшее время расти сильно не будут», — отметил эксперт.

В то же время, полагает он, новые продукты в список дешевеющих в ближайшее время вряд ли добавятся. «Зерно пока не дешевле, чем в прошлом году, соответственно хлеб будет держаться на нынешних уровнях. По другим продуктам у нас, наоборот, наблюдается дефицит — что по молоку, где значительно выросла цена на сырье, что по сырам, что по маслу. Не ожидаю я падения и по тепличным овощам — несмотря на то, что теплиц запущено много, пока они не насыщают спрос», — заметил Морев.