Согласно предварительным данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства по итогам 2016 года увеличилось на 4,8% (в 2015-м — 2,6%) до 5626 млрд рублей. Основной вклад в прирост внесло растениеводство. В стоимостном выражении сектор прибавил 7,8%, в то время как объем продукции животноводства увеличился лишь на 1,5%.



В 2015 году рост по обоим направлениям был примерно сопоставим: в растениеводстве — 3,1%, в животноводстве — 2,2%. В завершившемся году — первая отрасль заметно вышла вперед, что в первую очередь связано с увеличением урожаев по основным позициям и стоимости ряда агрокультур. Таким образом, производство продукции растениеводства в фактически действовавших ценах за год прибавило почти 380 млрд руб. до 3170,5 млрд руб. В животноводстве объемы выросли лишь на 81 млрд руб. до 2455,5 млрд руб. Около 52% от общего производства агропродукции произведено в сельхозпредприятиях, свыше 12% — в крестьянско-фермерских хозяйствах. Остальное было получено в ЛПХ.



Доля прибыльных организаций в сельском хозяйстве осталась примерно на прошлогоднем уровне — по итогам 11 месяцев 2016 года 85,1% против 85,3% годом ранее. В то же время в растениеводстве число доходных предприятий выросло с 85% в 2015-м до 87% в завершившемся году. В животноводстве прибыльных компаний стало меньше — 83,7% по итогам января-ноября 2016-го против 85,4% годом ранее, информирует Росстат. Стоит отметить, что по сравнению с другими секторами экономики доля убыточных организаций в сельском хозяйстве (включая лесное и охоту) остается одной из самых низких — около 17%. А, например, в отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды по итогам 11 месяцев прошлого года убытки фиксировались почти у половины организаций — 48,9%. В секторах добычи полезных ископаемых и недвижимости (включая аренду и предоставление услуг) доля убыточных предприятий составляет около трети. В строительстве и обрабатывающих производствах — порядка четверти.



За последние два года АПК развивался опережающими относительно других секторов российской экономики темпами, говорит финансовый аналитик группы компаний «Финам» Тимур Нигматуллин. Более того — он фактически являлся одним из немногих драйверов роста. Так, в 2015 году ВВП страны сократился на 3,7% по отношению к показателю 2014-го, а сельское хозяйство увеличилось на 2,2%, уступив с этой точки зрения лишь сегменту финансовой деятельности. Основные факторы, способствующие развитию сельского хозяйства неизменны и сохраняют свое воздействие на сектор на стабильном уровне. Это — слабый рубль, продовольственное эмбарго и господдержка, отмечает он.

