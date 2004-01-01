В ходе конференции Russian Feed Industry-2017, которая сегодня проходит в Москве, организатор мероприятия — журнал «Агроинвестор» — представил составленный им второй федеральный рейтинг крупнейших производителей комбикормов. Если в прошлом году в топ лидеров вошло 15 компаний, то в этом список был расширен до 20. По расчетам, у них в сумме 56 комбикормовых площадок. Вместе в 2016 году они выпустили около 12,6 млн т продукции — почти 49% всего объема комбикормов в стране, составившего 25,8 млн т. Как и в прошлом году, в список вошли лишь две компании, не специализирующиеся на животноводстве, остальные — вертикально интегрированные агрохолдинги, стремящиеся самостоятельно обеспечить себя кормами.



Лидеры не сдают позиции

Как и год назад первую строчку рейтинга занимает группа «Черкизово» — по сравнению с 2015-м объем производства комбикормов вырос на 75 тыс. т почти до 1,6 млн т. Такая динамика связана с ростом сегментов свино- и птицеводства. Суммарная проектная мощность семи заводов холдинга превышает 2 млн т кормов в год. В связи с расширением свиноводческих комплексов в 2017 году «Черкизово» планирует выпустить примерно 1,7 млн т комбикорма.



«Мираторг» по итогам 2016 года сохранил вторую позицию в рейтинге и при этом сократил разрыв с лидером, увеличив производство комбикормов примерно на 200 тыс. т до 1,55 млн т. В прошлом году холдинг продолжил расширять мясной бизнес, нарастив выпуск свинины на 6,2% до 409 тыс. т, бройлера — на 37% до 102,2 тыс. т, говядины — на 53% до 62,1 тыс. т. Третье место, как и в прошлогоднем рейтинге, у «Приосколья». Заводы холдинга произвели почти 1,3 млн т кормов, на 26 тыс. т сократив объем по сравнению с 2015-м. В 2016 году птицефабрики компании выпустили 627,3 тыс. т мяса птицы, сохранив по этому показателю лидерство в России.



На четвертой позиции «Агроинвестор» расположил «Каргилл» с оценочным показателем в 850 тыс. т. Как и год назад компания не предоставила цифры «в силу коммерческой чувствительности этих данных». По расчетам экспертов, возможный объем производства «Каргилл» на уровне 800−900 тыс. т, для рейтинга использовано среднее арифметическое оценок. На пятом месте находится «БЭЗРК-Белгранкорм» с 752 тыс. т комбикормов против 780,9 тыс. т в 2015-м. «Снижение выпуска комбикорма отчасти связано с сокращением производства мяса птицы в Белгородской области, — уточнил представитель холдинга Владимир Саенко. — Из-за реконструкции двух производственных площадок — они были остановлены на несколько месяцев — объем выпуска мяса птицы уменьшился с 220 тыс. т до 206 тыс. т».



ГАП «Ресурс» сохранила за собой шестое место, увеличив объем производства кормов на 8 тыс. т до 710 тыс. т. У холдинга пять комбикормовых заводов: два расположены в Ставропольском крае, по одному — в Адыгее, Краснодарском крае и Тамбовской области. Их совокупная проектная мощность составляет 1,56 млн т в год. Уже в 2017-м компания рассчитывает произвести более 1 млн т комбикормов.



«Белая птица», в прошлом году занявшая 14 место, в этом переместилась на седьмую строчку, продемонстрировав самый значительный рост среди участников рейтинга. Если в 2015 году ее «Белгородский комбинат хлебопродуктов» выпустил 285 тыс. т кормов, то в этом предприятия холдинга произвели около 650 тыс. т. Такой рост стал возможен после покупки у группы «Продо» в начале 2016-го завода «Лиман» в Ростовской области. При этом сама «Продо», в прошлом году занимавшая седьмое место, в этом оказалась на 11-м с объемом 465,5 тыс. т против 593 тыс. т в 2015-м. Сейчас комбикорма выпускают ее птицефабрики «Калужская», «Пермская», им. 50-летия СССР, а также «Лузинский комбикормовый завод». Их общая проектная мощность — 520 тыс. т в год.



«Русагро» в прошлом году увеличила производство кормов на 19 тыс. т до 598 тыс. т и сохранила восьмое место в рейтинге. На девятой строке, как и год назад, «Чароен Покпанд Фудс» — «дочка» тайской Charoen Pokphand Foods. По словам представителя холдинга, объем производства остался на уровне 2015 года — примерно 550 тыс. т, хотя в планах было увеличение до 650 тыс. т, но реализовать их помешала африканская чума свиней (АЧС), из-за вспышки которой снизились объемы производства подмосковного свинокомплекса. Комбикормовые заводы «Агро-Белогорья» по итогам 2016 года увеличили объем производства на 3,2% до 473,3 тыс. т, компания сохранила 10-е место. План холдинга на этот год — 522 тыс. т, а в 2018-м он выйдет на уровень 700 тыс. т, поскольку планово наращивает производство свинины.



Региональные холдинги активно растут

12-е место занимает «Комос Групп» с 457,6 тыс. т комбикормов, по итогам 2015-го производство было примерно на 14% меньше — 400 тыс. т. Рост произошел за счет расширения потребности животноводческих предприятий агрохолдинга и увеличения продаж другим участникам рынка. На 13-й строке рейтинга — «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева с оценочным объемом производства 450 тыс. т. Холдинг не ответил на запрос «Агроинвестора». Ранее директор Выселковского комбикормового завода компании Сергей Измайлов говорил, что плановый объем выпуска кормов в 2016 году — 450 тыс. т. Опрошенные эксперты считают, что предприятие с большой долей вероятности вышло на этот объем.



14-е место в списке у холдинга «Агросила» (Татарстан) с 394,8 тыс. т кормов. В прошлом году ее «Набережночелнинский элеватор» выпустил 390 тыс. т, еще 4,8 тыс. т добавило «Актанышское ХПП». В прошлом году компания продала другим участникам рынка 97,7 тыс. т кормов — почти четверть от объема производства. Среди покупателей такие крупные производители свинины как «Камский бекон» и «Башкирская мясная компания». На 15-й позиции находится холдинг «Здоровая ферма», который после модернизации производственных площадок выпустил 380 тыс. т кормов. В 2016 году компания произвела около 100 тыс. т мяса птицы и 15 тыс. т свинины в убойном весе, все животноводческие предприятия полностью обеспечены собственными кормами.



16-ю строку занимает «Великолукский свинокомплекс» с оценочным объемом производства 340 тыс. т кормов. Компания не ответила на запрос «Агроинвестора». Согласно информации Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области, за первое полугодие 2016-го комбикормовый завод «Великолукского мясокомбината» произвел 170 тыс. т кормов. Таким образом, годовой объем мог составить минимум 340 тыс. т. «АгроПромкомплектация» за год увеличила производство кормов на 35 тыс. т до 307,3 тыс. т и заняла 17-е место. Мощность ее завода в Курской области — 216 тыс. т в год, в Тверской — 168 тыс. т.



Как и в прошлом рейтинге «Богдановичский комбикормовый завод» (Свердловская область) оказался единственным независимым предприятием, вошедшим в число лидеров отрасли. Хотя по сравнению с 2015 годом в 2016-м он сократил производство почти на 15 тыс. т до 298,2 тыс. т, ему удалось занять 18-е место. На 19-м месте рейтинга — холдинг «КоПитания» с оценочным объемом производства в 270 тыс. т комбикормов. Компания не ответила на запрос «Агроинвестора», по оценкам экспертов, ее завод «КХК Краснодонское» в Волгоградской области сейчас производит 13−14 тыс. т кормов в месяц, «Кудряшовское» в Новосибирской — 8−9 тыс. т в месяц. Замыкает топ-20 агрогруппа «Хорошее дело» (Мордовия и Ульяновская область, входит в группу «Сфера»), ее завод «КомбиС» в прошлом году произвел 261,7 тыс. т комбикормов, в том числе 234,1 тыс. т для бройлеров, 14,4 тыс. т для кур-несушек, 12,5 тыс. т для свиней и 0,6 тыс. т для КРС.



В 2016 году российский рынок комбикормов продолжил расти, прибавив 4% в натуральном выражении до 25,8 млн т. По данным Росстата, производство кормов для птицы увеличилось на 1,2% до 14,2 млн т, для свиней — на 9,1% до 9,4 млн т, для КРС — на 1% до 2 млн т. Такая динамика связана с тем, что в 2016 году свиноводство развивалось наиболее интенсивными темпами, при этом сектор птицеводства остается основным потребителем комбикормов, на его долю пришлось около 55% выпущенной продукции.

